Canlı yayında İsrail saldırısı: Lübnanlı gazeteci yaralandı

Irak’ın i-News kanalına konuk olan, Lübnan merkezli Maraya International haber sitesinin genel yayın yönetmeni Fadi Budiye, canlı yayında gerçekleşen İsrail saldırısında yaralandı.

i-News kanalı, Budiye'nin, Skype üzerinden "Political Ink" programına bağlantı yapıldığı sırada uğradığı saldırının görüntülerini sosyal medyada yayımladı.

Geçilen bilgilere göre saldırı esnasında Budiye, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesindeki evindeydi. Saldırıdan da yaralı kurtuldu. Gazetecinin evinde de hasar oluştu.

مقدمة حبر سياسي تنطلق من اصابة ضيف الحلقة الزميل فادي بودية قبل الهواء بدقائق#حبر_سياسي #امل_علي pic.twitter.com/eFHGnhNMdj — قناة اي نيوز الفضائية (@inewschanneltv) September 23, 2024

İsrail’in dün (23 Eylül) Lübnan’a yönelik hava saldırılarında 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişi yaşamını yitirdi, 1645 kişi de yaralandı.

İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü

(HA)