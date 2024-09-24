ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 12:08
1 dk Okuma

Canlı yayında İsrail saldırısı: Lübnanlı gazeteci yaralandı

Maraya International Genel Yayın Yönetmeni Fadi Budiye, saldırıda hafif şekilde yaralandı. Evi zarar gördü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Canlı yayında İsrail saldırısı: Lübnanlı gazeteci yaralandı

Irak’ın i-News kanalına konuk olan, Lübnan merkezli Maraya International haber sitesinin genel yayın yönetmeni Fadi Budiye, canlı yayında gerçekleşen İsrail saldırısında yaralandı.

i-News kanalı, Budiye'nin, Skype üzerinden "Political Ink" programına bağlantı yapıldığı sırada uğradığı saldırının görüntülerini sosyal medyada yayımladı.

Geçilen bilgilere göre saldırı esnasında Budiye, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesindeki evindeydi. Saldırıdan da yaralı kurtuldu. Gazetecinin evinde de hasar oluştu.

İsrail’in dün (23 Eylül) Lübnan’a yönelik hava saldırılarında 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişi yaşamını yitirdi, 1645 kişi de yaralandı.

İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü
İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırıları: En az 492 ölü
23 Eylül 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail lübnan Hizbullah-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü
Bugün 17:49
/haber/israil-lubnan-saldirilarinda-bir-gazeteciyi-oldurdu-300018
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 558'e yükseldi
Bugün 15:25
/haber/lubnan-israil-saldirilarinda-can-kaybi-558-e-yukseldi-300010
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail, Lübnan saldırılarında bir gazeteciyi öldürdü
Bugün 17:49
/haber/israil-lubnan-saldirilarinda-bir-gazeteciyi-oldurdu-300018
Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 558'e yükseldi
Bugün 15:25
/haber/lubnan-israil-saldirilarinda-can-kaybi-558-e-yukseldi-300010
Sayfa Başına Git