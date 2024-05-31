Çankırı: Orta Anadolu’nun en büyük lastik fabrikasında 2 bin 500 işçi greve çıktı

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sumitomo Rubber Ako Lastik fabrikası işçileri greve başladı, fabrikada üretim durdu.

Grev kararının toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması olduğunu açıklayan Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topcu, TİS sürecinin 5 aydır süregeldiğini söyledi.

Elips Haber'in haberine göre, Ocak'ta başlayan görüşmelerin "2 bin 400 üyeyi ilgilendir[diğini]" belirten Topcu "Fabrikada 2 bin 700 çalışan [olduğunu] ve işçilerin [alacağı] zam oranı[nın] beyaz yaka[lıları] da ilgilendir[diğini]" söyledi.

Görüşmelerde olumlu sonuç alamamaları üzerine 30 Nisan itibarıyla grev ilanını astıklarını ve grevin başlama tarihini, 29 Mayıs olarak belirlediklerini açıklayan Şube Başkanı, “28 Mayıs’taki son toplantımızda [...] işveren teklifi yükseltti ama bizim istediğimiz seviyeye gelmedi. Grevi ilan ettik," dedi.

"Çalışanlar fabrikanın asıl sahibidir"

Topcu, işçilerin müzakereye açık ancak grev konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. “İşveren ‘üretimi başka yere kaydırırız, işçi çıkarırız’ gibi tehditlerde bulundu ama biz bunların hiçbirine itibar etmiyoruz. Fabrikayı kapatamazlar, çalışanlar o fabrikanın asıl sahibidir.” dedi.

Sosyal haklarda da anlaşma sağlanamadı

“İşçiler lastik fabrikasında karbon tozu yutuyor. Emek sarf ediyorlar, sabah 6’dan akşam 7’ye kadar çalışıyorlar. Fabrika organize sanayi bölgesinde olduğu için işe gelirken uzak bir mesafe kat ediliyor. Bu emeğin karşılığını hem ücrette hem sosyal anlamda almak istiyoruz." diyen Topçu grevin yalnızca ücretleri değil sosyal hakları da kapsadığını vurguladı.

"Anlaşmazlık sadece ücret üzerinden yaşanmadı, diğer maddelerde de anlaşamadık. Risk primlerimiz var, ona yanaşmadılar. Hafta sonlarının, bayram tatillerinin yükselmesini istedik. Çalışanlar için sağlık sigortası taleplerimiz de vardı."

“İşveren işçinin iradesine ipotek koymasın”

Petrol-İş Çankırı Şube Başkanı, işverenin grev ertelemesine yönelik olası girişimleri konusunda da önceden uyarıda bulundu.

“İşveren değişik manipülasyonlara girerlerse bu da işçinin canını sıkar. Performansını, kalitesini düşürür. Her şeyden önce iş barışını bozar. Fabrika bizim fabrikamız. Alacağımızı alıp tekrar işimizin başına dönecek ve çalışacağız” diyen Topcu, “Emek, sermayeden önce gelir. Çalışanın emeği yoksa sermaye de hiçbir işe yaramaz diyerek, "işverenin dış yatırım gücünü kullanıp devletin desteğine başvurması, grev ertelemeye gitmesi[nin] işçi[nin] iradesine ipotek koymak, yok saymak [olduğunu]" vurguladı.

Sumitomo Rubber Ako Lastik fabrikası

Japonya sermayeli, Sumitomo Rubber Grubu'nun Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesi üretim üssü olma hedefiyle 2013'te Japonyalı şirketin yerli AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığı olarak 500 milyon dolar semaye yatırımıyla kurduğu fabrika oto lastiği üretiminde "Türkiye'nin en büyük lastik üretim kapasiteli fabrikalarından" olma iddiasında.

2650 kişinin çalıştığı fabrika günde 30 bin oto lastiği üretiyor ve "Türkiye, Avrupa, Rusya ve Ortadoğu bölgelerine yüksek performanslı Dunlop ve Falken marka otomobil lastiklerinin üretim ve satışını gerçekleştiriyor."

(AEK)