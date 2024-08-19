Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi

19 Ağustos akşam saatlerinde Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ihbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.

Yangının çıkma sebebi henüz belirsiz. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. (NK)