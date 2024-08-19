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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 20:49
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 20:49
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Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi

Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürerken ilçede dört köy tedbir amaçlı tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Çankırı'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Fotoğraf: AA

19 Ağustos akşam saatlerinde Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, ihbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlanırken tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi. 

Yangının çıkma sebebi henüz belirsiz. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. (NK)

orman yangını çankırı yangın
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