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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 13:07
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2024 15:46
4 dk Okuma

Çankaya Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği’ni kendi inşa ettiği tesislerden çıkarmak istiyor

Ankara Çerkes Derneği’ni işgalcilikle suçlayan Çankaya Belediyesi’ne karşı Çerkesler birlik oldu. Kendi inşa ettikleri sosyal tesisin ranta kurban edileceği düşüncesi hakim.

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Çankaya Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği’ni kendi inşa ettiği tesislerden çıkarmak istiyor

Çankaya Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği'ni 2015'te Türkiye’deki Çerkeslerin yardımlarıyla inşa ettiği sosyal tesislerden çıkarmak istiyor.

29 Kasım Cuma günü mesai bitimine yakın bir saatte derneğe tebligat gönderen belediye, sosyal tesisin bugüne (Pazartesi) kadar boşaltılmasını istedi.

Dernek ise karara karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Çerkesler, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin tutumuna karşı birleşti. Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı 101 derneğin başkanı Çankaya Belediyesi’ne karşı bildiri yayımladı.

1 Aralık Pazar günü sosyal tesiste yapılan toplantı

bianet’e konuşan Ankara Çerkes Derneği Başkan Yardımcısı Ender Kankoç, sosyal tesisin bulunduğu araziyi belediyenin 2012’de kendilerine tahsis ettiğini bilgisini verdi.

Belediyenin tahsisteki amacının “Kafkas kültürünü yaşatacak faaliyetlerde bulunmak” olduğunu söyledi. Kararın belediye meclisinden oybirliğiyle çıktığını katardı.

Dönemin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Bu tesis Çerkeslerindir ve Çerkeslerin kalacaktır. Bu tesiste Çerkes kültürünü hep beraber yaşatacağız. Bu, ülkenin kuruluşuna harç olan Çerkeslere Çankaya Belediyesi’nden ufacık bir selamdır. Biz bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapacağız” sözlerini hatırlatan Kankoç, şimdiki başkan Hüseyin Can Güner’in ise tesisi ellerinden almak istediğini söyledi. “Rant peşindeler” dedi:

Orası 10 yıl önce boş bir arsaydı. Binanın temelinden çatısına kadar tamamı Çerkeslerin bağışlarıyla yapıldı.

Arazinin derneğe tahsisi 2012. Tesisin açılışı ise 2015. Ancak tam faaliyete Mayıs 2016’da başlayabildi. İçinde park, halı saha, kafeterya ve çok amaçlı salon var. Tesiste belediyeye ait tek şey parktaki kaydırak. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl kapalıydık. Derneğin tesisi aktif kullanım süresi 5 yılla sınırlı kaldı.

Arazi, statüsünden kaynaklı 10 yıl süreliyle Çerkeslere tahsis edilmişti. Sözleşme süresinin bitmesine yakın belediyeyle temasa geçerek sözleşmenin uzatılmasını talep ettik. Tüm görüşmelerde sorunun adil bir şekilde çözüleceği belirtildi. Ancak şimdi belediye kendi yaptığımız tesisi elimizden almak, tabiri caizse çökmek istiyor. Niye bu ısrar anlamadık.

Çankaya Belediyesi'nin Yaşamkent’te yeri mi yok, hizmet binası mı yok? Bir sürü var. Hatta belediye arsasını tahsis edip binasını da kendi yapıp bir sürü STK'ya yer verdi. Ama ısrar sadece Çerkeslerin sosyal tesisine.

Bir STK'nin kültürünü yaşatmaya çalıştığı bir merkeze çökülmeye çalışıyor. Cuma günü 16.55'te tebligat gönderdiler, Pazartesi günü 10.00'da boşaltın diye. Yürütmeyi durdurma kararı aldırdık. Hukuksal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hakkımızı istiyoruz.

Çankaya Belediyesi'nin, Ankara Çerkes Derneği'ne gönderdiği tebligat

Türkiye’nin dört bir yanından Çerkesler destek verdi 

Çankaya Belediyesi’nin tutumu Çerkeslerinin tepkisine yol açtı. Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı 60’ya yakın dernek ve onlarca sivil toplum örgütü imzaladıkları bildiriyle Ankara Çerkes Derneği’nin yanında olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iletilmek üzere hazırlanan bildiriye Adana’dan Samsun’a, İzmir’den Tokat’a kadar 101 dernek başkanı imza verdi:

Konunun çözümün yönelik sivil toplum kuruluşlarımızın iyi niyetli girişimlerinden bugüne kadar adil ve hakkaniyetli bir çözüm maalesef çıkmamıştır. Belediyeler hemşerilerinin kültürlerini korumak için benzer tesislerin sayısını çoğaltmak, sivil toplumla işbirliğini arttırmak ile yükümlü olduğu halde tam tersi adım atılarak halkımızın kendi kaynakları ile yaptığı tesisin ellerinden alınmaya çalışılması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Çankaya Belediyesi’nin başka kültürel STK’lere bu şekilde bir olumsuz yaklaşımının emsalinin olmaması durumun vahametini daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışı ile de çelişen bu yaklaşımın tüm Çerkes ve toplumunda olduğu gibi genel anlamda demokrat ve vicdanlı tüm kesimler tarafından kabul edilmez bir tavır olarak mahkum edileceği açıktır.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ankara Çerkes Derneği Çerkes Derneği kaffed çankaya belediyesi
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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