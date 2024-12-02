Çankaya Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği’ni kendi inşa ettiği tesislerden çıkarmak istiyor

Çankaya Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği'ni 2015'te Türkiye’deki Çerkeslerin yardımlarıyla inşa ettiği sosyal tesislerden çıkarmak istiyor.

29 Kasım Cuma günü mesai bitimine yakın bir saatte derneğe tebligat gönderen belediye, sosyal tesisin bugüne (Pazartesi) kadar boşaltılmasını istedi.

Dernek ise karara karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Çerkesler, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin tutumuna karşı birleşti. Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı 101 derneğin başkanı Çankaya Belediyesi’ne karşı bildiri yayımladı.

1 Aralık Pazar günü sosyal tesiste yapılan toplantı

bianet’e konuşan Ankara Çerkes Derneği Başkan Yardımcısı Ender Kankoç, sosyal tesisin bulunduğu araziyi belediyenin 2012’de kendilerine tahsis ettiğini bilgisini verdi.

Belediyenin tahsisteki amacının “Kafkas kültürünü yaşatacak faaliyetlerde bulunmak” olduğunu söyledi. Kararın belediye meclisinden oybirliğiyle çıktığını katardı.

Dönemin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen “Bu tesis Çerkeslerindir ve Çerkeslerin kalacaktır. Bu tesiste Çerkes kültürünü hep beraber yaşatacağız. Bu, ülkenin kuruluşuna harç olan Çerkeslere Çankaya Belediyesi’nden ufacık bir selamdır. Biz bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapacağız” sözlerini hatırlatan Kankoç, şimdiki başkan Hüseyin Can Güner’in ise tesisi ellerinden almak istediğini söyledi. “Rant peşindeler” dedi:

Orası 10 yıl önce boş bir arsaydı. Binanın temelinden çatısına kadar tamamı Çerkeslerin bağışlarıyla yapıldı.

Arazinin derneğe tahsisi 2012. Tesisin açılışı ise 2015. Ancak tam faaliyete Mayıs 2016’da başlayabildi. İçinde park, halı saha, kafeterya ve çok amaçlı salon var. Tesiste belediyeye ait tek şey parktaki kaydırak. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl kapalıydık. Derneğin tesisi aktif kullanım süresi 5 yılla sınırlı kaldı.

Arazi, statüsünden kaynaklı 10 yıl süreliyle Çerkeslere tahsis edilmişti. Sözleşme süresinin bitmesine yakın belediyeyle temasa geçerek sözleşmenin uzatılmasını talep ettik. Tüm görüşmelerde sorunun adil bir şekilde çözüleceği belirtildi. Ancak şimdi belediye kendi yaptığımız tesisi elimizden almak, tabiri caizse çökmek istiyor. Niye bu ısrar anlamadık.

Çankaya Belediyesi'nin Yaşamkent’te yeri mi yok, hizmet binası mı yok? Bir sürü var. Hatta belediye arsasını tahsis edip binasını da kendi yapıp bir sürü STK'ya yer verdi. Ama ısrar sadece Çerkeslerin sosyal tesisine.

Bir STK'nin kültürünü yaşatmaya çalıştığı bir merkeze çökülmeye çalışıyor. Cuma günü 16.55'te tebligat gönderdiler, Pazartesi günü 10.00'da boşaltın diye. Yürütmeyi durdurma kararı aldırdık. Hukuksal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hakkımızı istiyoruz.