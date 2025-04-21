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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 08:17
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 08:21
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Candaş Tolga Işık: Minguzzi Ailesini ağırlayacağım diye tehdit ediliyorum

Işık, “18 yaşından küçük çocuklara parayla, uyuşturucuyla önce ufak suçlar işlettirip çete üyesi yapıyorlar. Yaşları küçük olduğu için az ceza alıyorlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Candaş Tolga Işık: Minguzzi Ailesini ağırlayacağım diye tehdit ediliyorum
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, Az Önce Konuştum adlı programında, İstannbul Kadıköy'de 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini konuk edeceğini duyurmasının ardından tehditler aldığını açıkladı.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programa yönelik baskılara dikkat çekerek, “Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider” dedi.

Genç yaşta suça sürüklenen çocuklar üzerinden bir suç çetesi kurulduğunu ve Minguzzi davasıyla ilgilenen herkese yönelik sistematik bir yıldırma süreci yürütüldüğünü savundu.

“Bu dosya asayişe bırakılacak kadar basit değil”

Gazeteci Işık, Minguzzi ailesinin tehditler nedeniyle güvenlik altına alındığını belirtti. Anne, baba ve teyzeye koruma verildiğini ifade eden Işık, “Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Anadolu’da bir şehirden tüm Türkiye’ye suç işletiyorlar. Tehditler savuruyorlar. Daha ne kadar organize olabilir?” diyerek güvenlik birimlerine seslendi.

“Çocuklar üzerinden suç ağı kuruluyor”

Işık, suç örgütünün yöntemlerine dair çarpıcı iddialarda da bulundu. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“18 yaşından küçük çocuklara parayla, uyuşturucuyla önce ufak suçlar işlettirip çete üyesi yapıyorlar. Yaşları küçük olduğu için az ceza alıyorlar. Bu arada çete büyüyor, çocukların işlediği suçlarla gövde gösterisi yapıyor. Tehdit, şantaj ve korku ile vurgunlar yapıyorlar.”

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(EMK)

Haber Yeri
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