Çandar'dan Sur Belediyesi'ne ziyaret: "Halk iradesine saygı duyun"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Cengiz Çandar, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'ni ziyaret etti.

Diyarbakır Sur Belediyesi’ne soruşturma

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sur Belediye Eş Başkanları Adnan Örhan ve Fatma Gulan Önkol, Çandar'ı karşıladı.

Kayyım rejiminin 31 Mart seçimiyle sona erdiğinin belirten Çandar, "Öyle anlaşılıyor ki bazı çevreler bu durumu sindirmekte zorluk çekiyor. Tekrar kayyum rejimini gündeme getirmek için çeşitli provokasyonlardan medet umuyorlar" dedi.

Çandar, şu sözleri kaydetti:

"Van’da mazbata skandalı nasıl sonuca ermediyse ne Sur’da ne Diyarbakır Büyükşehir’de ne de Mardin Büyükşehir’de amaçlanan yerine gelmeyecek. Buradan Adalet Bakanına birkaç cümle söylemek istiyorum; Kendisinin koltuğunun sallandığı biliniyor. Türkiye’de onun bakanlığı dönenimde adalet kavramının ‘a’sı kalmamıştı. Dolayısıyla ucuz siyasi soruşturmalarla şaibe yaratmak gibi işgüzarlıklara hiç başvurmasın. Buradan sonuç alamayacak. Çünkü Sur Belediyesi’nin üzerine atılacak en ufak bir suç yok. Sur Belediyesi’yle ilgili hiçbir yanlış yok. İktidar sahipleri halk iradesine saygı göstermeyi öğrensinler."

(AD)