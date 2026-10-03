Candansayar: Cinsel yönelim hastalık değildir, baskıyla değiştirilemez

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, LGBTİ+ hak örgütleri ile cinsel sağlık alanında çalışan kurumlara yönelik idari ve hukuki uygulamalara tepki gösterdi.

“Özgürlük İstiyoruz” kampanyasına destek mesajı gönderen Candansayar, söz konusu uygulamaların insan hakları ve toplum sağlığı açısından sonuçları olduğunu belirtti.

Candansayar, cinsel yönelimin bir hastalık olmadığının bilimsel tıp tarafından uzun süredir ortaya konduğunu söyledi.

Cinsel kimlik ve yönelimlerin insan varoluşunun temel bileşenlerinden olduğunu belirten Candansayar, baskı, tehdit ya da cezalandırmanın insanların kimliklerini değiştiremeyeceğini vurguladı.

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“Korkarak ve saklanarak yaşamak ruh sağlığını tahrip eder”

Yaklaşık 40 yıllık meslek yaşamına dikkat çeken Candansayar, kişinin kendi kimliğiyle barışık yaşayabilmesinin ruh sağlığı açısından önemini şöyle anlattı:

İnsan ancak kendi varlığı, varoluşuyla ve kimliğiyle barışık yaşayabildiği zaman ruhsal olarak sağlıklıdır. Korkarak, damgalanarak, saklanarak yaşamak ise insan ruhunu doğrudan tahrip eder.

Candansayar, son dönemde Türkiye Psikiyatri Derneği ile cinsel sağlık alanında çalışan derneklerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini de hatırlattı.

LGBTİ+ hak örgütleri ve cinsel sağlık kurumlarına yönelik uygulamaların insanların doğru bilgi ve sağlık hizmetlerine erişimini de sınırlandırdığını belirten Candansayar, şöyle devam etti:

“Baskı, tehdit ve cezalandırmayla yapılabilecek olan sadece bir insanın kimliğinin görünmez hale getirilebilmesi olabilir.”

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“Sivil toplum örgütleri kriminalize edilmemeli”

Hak örgütleri ile bilimsel kurumların çalışmalarının engellenmesinin sağlık hakkını da etkilediğini söyleyen Candansayar, açıklamasını şöyle tamamladı:

Kimse kimliği yüzünden korkarak yaşamamalı, sivil toplum örgütleri kriminalize edilmemeli, kimse hekime başvurmaktan çekinmemelidir. Bir hekim olarak sağlığa erişim hakkının, hak savunucularının ve bilimin, bilimsel bilgiye erişimin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyorum. İnsan onuru, eşit insan hakları ve toplum sağlığı için özgürlük istiyoruz.

(NÖ)