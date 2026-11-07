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YT: Yayın Tarihi: 07.11.2026 17:56 7 Kasım 2026 17:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.11.2026 18:05 7 Kasım 2026 18:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Candan Yüceer YENİ Parti'den istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, il kongresinde yaşanan kurultay delegeliği tartışmalarını ve kendisinin delege listesine alınmamasını eleştirerek YENİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Candan Yüceer YENİ Parti'den istifa etti
Fotoğraf: ANKA
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Yüceer, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasta olduğu dönemde düzenlenen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara ve kendisinin delege listesine alınmamasına tepki gösterdi. "Benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil" dedi. Şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla üyesi olduğum YENİ Parti'den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım. Benim mücadelem hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesi olmadı. Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda.

Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum. Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir.

Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır.

Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ.

Benim her sabah uyandığımda düşündüğüm şey Tekirdağ’ın hangi sorununu çözeceğimiz, hangi yatırımını tamamlayacağımız, hangi projemizi hayata geçireceğimiz.

11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ'a hizmettir, Tekirdağ'ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir.

Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum. Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti candan yüceer
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