Candan'a tahliye hakkı var, benzer durumdaki siyasi hasta mahpuslara yok

Cezaevlerinde yüzlerce hasta siyasi mahpus hastenelerin “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen Adli Tıp Kurumu’nun tersine görüş bildirmesi nedeniyle ölüm döşeğinde cezaevlerinde kalmaya devam ediyor.

Evrensel’in haberine göre, Silivri’deki Marmara Cezaevi'ne konulan kardeşlerden Nihal Candan'ın tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı öğrenildi.

Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu. Dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verildi.

Evrensel’in derlediği bazı hasta mahpus bilgileri şöyle:

*2022 yılında "cezaevinde kalamaz raporu" verildikten sonra tahliye edilen 81 yaşındaki Makbule Özer ATK’nin “Cezaevinde kalabilir” raporu vermesi üzerine yeniden tutuklanmıştı. Alzaymır hastası olan Özer'in ayrıca birçok hastalığı var.

*Cezaevindeki kızı ve arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle hapis cezası verilen 75 yaşındaki Hatice Yıldız, evinden sedye ile çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı Karar üzerine yüksek tansiyon, göz, bel fıtığı ve omurga eğriliği gibi birçok sağlık sorunu bulunan Yıldız’ın evine giden polis fenalaşan Yıldız’ı, sedyeyle evden çıkarıp ambulansla önce hastaneye daha sonra adliyedeki işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürmüştü.

*Metris R Tipi Cezaevi’nde bulunans kolu ve sağ eli olmayan, engelli ağır hasta mahpus Ergin Aktaş ATK'nin 6 kez "cezaevinde kalamaz" raporuna rağmen emniyetten gelen “tehlikeli” ibaresinin yer aldığı “güvenlik” raporu nedeniyle serbest bırakılmıyor.

*81 yaşındaki yüzde 93 engelli ağır hasta mahpus Abdulalim Kaya, hastanenin "cezaevinde kalamaz" raporuna rağmen tahliye edilmiyor. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kaya hakkında 12 Ekim 2022’de yüzde 93 engellilik raporu verdi. Raporda Kaya’nın “Hayatını yalnız devam ettiremeyeceği, cezasının infazı sırasında sürekli bakım ve tedaviye ihtiyaç duyacağı, infazına cezaevi koşullarında devam edemeyeceği, hükümlünün hastalığı kesin bir şekilde hayati tehlike arz etmekte olup, hayatını yalnız idame ettirmemesi mümkün görünmediği” tespitlerine yer verildi.

2022'de 35 kişi hasta olduğu için cezaevinde hayatını kaybetti

İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonunun Nisan 2022 tespitlerine göre ise Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunuyor. Ancak bu sayıların İHD’nin ‘tespit edebildiği’ kişiler olduğu düşünülürse sayının daha da fazla olduğu tahmin ediliyor. Yine İHD verilerine göre 2022 yılında hapishanelerde 76 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan 35’inin hastalıkları nedeni ile yaşamını yitirdiği belirtildi.

“Hasta mahpus Abdullah Zoraslan serbest bırakılsın”

Hasta mahpus “kuyu tipi” cezaevinde

“Hanife Arslan ve ağır hasta mahpuslar derhal serbest bırakılmalı”

(EMK)