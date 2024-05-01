Canan Kaftancıoğlu: “Vazgeçilecek yürüyüşe çağırmaktansa Saraçhane’de 1 Mayıs kutlansaydı"

CHP lideri Özgür Özel ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in çağrı ve yönlendirmelerine karşın 1 Mayıs'ta Saraçhane'de toplanarak Haliç Köprüsü üzerinden Taksim'e yürümeleri beklenen sendika ve siyasi parti gruplarının Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun alandan ayrılması üzerine dağılması tartışma doğurdu.

Özel sabah "Hedef Taksim" demişti

CHP Genel Başkanı Özel sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte sendikaların toplandığı Saraçhane'ye gelerek Taksim yasağına tepki gösteremiş ve "Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Şimdi çağrıcı örgütler çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır." demişti.

CHP lideri Özel Saraçhane'de: Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır

Ancak Özel ve İmamoğlu'nun Taksim'e yürüyüş için harekete geçilmeden alandan ayrılmaları işçi hareketi ve sol siyaset dünyasında tartışma ve eleştirilere yol açtı.

Kaftancıoğlu'nun mesajı: "Vazgeçilecek

yürüyüş için çağrı yapmaktansa"

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Genel Başka Özgür Özel ve sendikaların Taksim'e yürüme hedefiyla yaptıkları çağrılardan sonra Saraçhane'den ayrılmalarını eleştirdi.

Kaftancıoğlu mesajında, “Vazgeçilecek yürüyüş için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.” dedi.

1 Mayıs izlenimim ve konuşulanlar;



Sabah erkenden Taksim ve civarında polis kaynıyordu haliyle



Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyologları:

“-Abi bizimkiler! çok korkuyorlar Taksim’e çıkılmasından

-Sendikalar kararlı durur CHP(Özgür Özel denildi) yürürse durduramayız… pic.twitter.com/pIXEbV8pgd — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 1, 2024

Sevilay Yılman: "İmamoğlu durdurdu"

Habertük TV'den ayrıldıktan sonra 29 Nisan'da Ekol TV'de çalışmaya başladığını duyuran haberci Sevilay Yılman da CHP'nin Saraçhane'den çeklimesinde, başından beri Taksim'e yürünmesini istemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağır basmasının etkili olduğunu yazdı.

Yılman "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ağır bastı ve yürüyüş bu yüzden iptal edildi” dedi.

Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum…



Dün bana yalancı dedi… Bugün Ekrem İmamoğlu Taksim’e yürümeyip ve ayrıca Özgür Özel ve diğerlerine de siz de yürümeyeceksiniz deyip yürüyüş iptal olunca durumu kurtarmak için çevir kazı yanmasın modunu açtı…



Partinin koskoca genel… https://t.co/f64viyObxn pic.twitter.com/4wHUb6vqrF — Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) May 1, 2024

(AEK)