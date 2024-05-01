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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 20:32
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 18:23
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ÖZEL VE İMAMOĞLU SARAÇHANE'DEN AYRILDI

Canan Kaftancıoğlu: “Vazgeçilecek yürüyüşe çağırmaktansa Saraçhane’de 1 Mayıs kutlansaydı"

Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Özgür Özel ve İl Başkanı Özgür Çelik'in sendikaların talebine destek vererek Saraçhane'den Taksim'e yürüme çağrısının havada kalmasını ve Özel ve İmamoğlu'nun herhangi bir açıklama yapmadan alandan ayrılmalarını eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Canan Kaftancıoğlu: “Vazgeçilecek yürüyüşe çağırmaktansa Saraçhane’de 1 Mayıs kutlansaydı"
İmamoğlu, Özel ve Çelik Saraçhane'de

CHP lideri Özgür Özel ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in çağrı ve yönlendirmelerine karşın 1 Mayıs'ta  Saraçhane'de toplanarak Haliç Köprüsü üzerinden Taksim'e yürümeleri beklenen sendika ve siyasi parti gruplarının Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun alandan ayrılması üzerine dağılması tartışma doğurdu. 

Özel sabah "Hedef Taksim" demişti

CHP Genel Başkanı Özel sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte sendikaların toplandığı Saraçhane'ye gelerek Taksim yasağına tepki gösteremiş ve "Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Şimdi çağrıcı örgütler çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane'ye çağırdık. Hedef Taksim Meydanı'dır." demişti.

CHP lideri Özel Saraçhane'de: Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır
CHP lideri Özel Saraçhane'de: Milletle devlet karşı karşıya gelirse millet kazanır
1 Mayıs 2024

Ancak Özel ve İmamoğlu'nun Taksim'e yürüyüş için harekete geçilmeden alandan ayrılmaları işçi hareketi ve sol siyaset dünyasında tartışma ve eleştirilere yol açtı. 

Kaftancıoğlu'nun mesajı: "Vazgeçilecek
yürüyüş için çağrı yapmaktansa"

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Genel Başka Özgür Özel ve sendikaların Taksim'e yürüme hedefiyla yaptıkları çağrılardan sonra Saraçhane'den ayrılmalarını eleştirdi.

Kaftancıoğlu mesajında, “Vazgeçilecek yürüyüş için çağrı yapmak yerine Saraçhane’de 1 Mayıs’ı kutlayacağız denilseymiş daha şık ve bana göre daha doğru olurmuş.” dedi.

Sevilay Yılman: "İmamoğlu durdurdu"

Habertük TV'den ayrıldıktan sonra 29 Nisan'da Ekol TV'de çalışmaya başladığını duyuran haberci Sevilay Yılman da CHP'nin Saraçhane'den çeklimesinde, başından beri Taksim'e yürünmesini istemeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağır basmasının etkili olduğunu yazdı. 

Yılman "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ağır bastı ve yürüyüş bu yüzden iptal edildi” dedi.

 (AEK)

1 Mayıs Saraçhane taksim yasağı CHP özgür özel ekrem imamoğlu
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