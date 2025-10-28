Canan Kaftancıoğlu: 2019 Yerel Seçimlerinden casusluk çıkmaz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlere yönelik “casusluk” iddialarına tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, “2019 yerel seçimleri, seçim iptali dâhil aynı zarfın içindeki oyları manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır. Buradan casusluk falan çıkmaz; çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim dönemine ilişkin “casusluk” soruşturması kapsamında danışmanı Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu da destek mesajını bu sözlerle dile getirdi.

Kaftancıoğlu, paylaşımında “2019 İstanbul seçimlerinin nasıl kazanıldığını başta CHP örgütleri olmak üzere hepimiz biliyoruz. Seçim iptali dâhil, aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri. Buradan casusluk falan çıkmaz; çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!” dedi.

İmamoğlu ise paylaştığı mesajda şöyle demişti:

“Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim. Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Bu iftiralarınız benim üstümde durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boş verin şu casusluk zırvasını. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı, iddianameyi yazamıyor musunuz? Beni daha uzun süre içeride tutacak yeni bir kumpas mı arıyorsunuz?

Ama ben size söyleyeyim: çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta milletten öyle bir yanıt alacaksınız ki yaptığınız haksızlıkların hepsi film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Milletimiz, vatanseverlerle makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir.”

