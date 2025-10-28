ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 11:32
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 11:38
2 dk Okuma

Canan Kaftancıoğlu: 2019 Yerel Seçimlerinden casusluk çıkmaz

Kaftancıoğlu, "Seçim iptali dâhil, aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Canan Kaftancıoğlu: 2019 Yerel Seçimlerinden casusluk çıkmaz

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlere yönelik “casusluk” iddialarına tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, “2019 yerel seçimleri, seçim iptali dâhil aynı zarfın içindeki oyları manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır. Buradan casusluk falan çıkmaz; çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim dönemine ilişkin “casusluk” soruşturması kapsamında danışmanı Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu da destek mesajını bu sözlerle dile getirdi.

Kaftancıoğlu, paylaşımında “2019 İstanbul seçimlerinin nasıl kazanıldığını başta CHP örgütleri olmak üzere hepimiz biliyoruz. Seçim iptali dâhil, aynı zarfın içindeki oyları dahi manipüle etmek isteyenlere rağmen kazanılmıştır 2019 yerel seçimleri. Buradan casusluk falan çıkmaz; çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar!” dedi.

Kaftancıoğlu Mücadelesini Anlattı: "Bana 'Yusuflu'nun Dikeni' Derlerdi, Geri Adım Atmam"
Kaftancıoğlu Mücadelesini Anlattı: "Bana 'Yusuflu'nun Dikeni' Derlerdi, Geri Adım Atmam"
30 Temmuz 2019

İmamoğlu ise paylaştığı mesajda şöyle demişti:

“Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim. Bu kadarına da isyan ediyorum artık. Bu iftiralarınız benim üstümde durmaz, bunu siz de biliyorsunuz. Boş verin şu casusluk zırvasını. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı, iddianameyi yazamıyor musunuz? Beni daha uzun süre içeride tutacak yeni bir kumpas mı arıyorsunuz?
Ama ben size söyleyeyim: çok kötü karaya oturdunuz. Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor. Sandıkta milletten öyle bir yanıt alacaksınız ki yaptığınız haksızlıkların hepsi film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek. Milletimiz, vatanseverlerle makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir.”

Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
Dilek İmamoğlu’ndan “Casusluk” tepkisi: Roma'yı da Ekrem yaktı
24 Ekim 2025

(EMK)

İstanbul
ekrem imamoğlu canan kaftancıoğlu casusluk suçlaması
ilgili haberler
İmamoğlu: Milletimiz vatanseverlerle makam severleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir
27 Ekim 2025
/haber/imamoglu-milletimiz-vatanseverlerle-makam-severleri-birbirinden-ayirt-etmeyi-cok-iyi-bilir-312945
İmamoğlu: Roma’yı benim yaktığım daha gerçektir
27 Ekim 2025
/haber/imamoglu-romayi-benim-yaktigim-daha-gercektir-312932
İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
26 Ekim 2025
/haber/imamoglu-yanardag-ve-ozkan-tutuklandi-312931
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-7-ay-sonra-ilk-kez-caglayan-da-312918
İmamoğlu'na 'casusluk' soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
26 Ekim 2025
/haber/imamoglu-na-casusluk-sorusturmasinda-huseyin-gun-itirafci-oldu-312916
ÖZEL VE İMAMOĞLU SARAÇHANE'DEN AYRILDI
Canan Kaftancıoğlu: “Vazgeçilecek yürüyüşe çağırmaktansa Saraçhane’de 1 Mayıs kutlansaydı"
1 Mayıs 2024
/haber/canan-kaftancioglu-vazgecilecek-yuruyuse-cagirmaktansa-sarachanede-1-mayis-kutlansaydi-294858
Canan Kaftancıoğlu Özgür Özel’i eleştirdi, CHP’nin İzmir'deki kongresinde de tartışma çıktı
16 Eylül 2023
/haber/canan-kaftancioglu-ozgur-ozel-i-elestirdi-chp-nin-izmir-deki-kongresinde-de-tartisma-cikti-284102
Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı
15 Ağustos 2022
/haber/canan-kaftancioglu-hakkinda-resen-sorusturma-baslatildi-265888
Canan Kaftancıoğlu's CHP membership dropped
14 June 2022
/haber/canan-kaftancioglu-s-chp-membership-dropped-263288
