Canan Güllü Meclis’teki istismarda ihmaller zincirine dikkat çekti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, TBMM restoranında bir stajyer öğrenciye yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili kapsamlı bir açıklama yaparak, olayın yalnızca faille sınırlı olmadığını, geniş bir sorumluluk zinciri bulunduğunu söyledi.

"Meclis çocuklar için suç mahaline dönmüş durumda"

Güllü, yaşananların “devletin kalbinde” bir çocuğun dahi korunamadığını gösterdiğini belirterek, tüm kurumları göreve çağırdı.

Güllü, olayın çocuk üzerinde derin bir iz bıraktığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Sorumluluğu tek bir failin üzerine bırakıp rahatlamak, çocuklara karşı görevimizi inkâr etmektir. TBMM’nin duvarları arasında dahi bir çocuk güvende değilse, hiçbir çocuk güvende değildir.”

TKDF Başkanı, olayın ardında ihmaller zinciri, liyakatsizlik, denetimsizlik ve sorumluluktan kaçınma olduğunu dile getirdi.

“Geniş bir sorumluluk halkası var”

Güllü açıklamasında, olayın sorumlularının yalnızca failden ibaret olmadığını belirterek şu kurum ve kişilere dikkat çekti:

*Stajyer öğrenciyle güvenli ilişki kurmayan danışman öğretmen,

*Staj sürecini denetlemeyen okul yönetimi,

*Personel alımında liyakati gözetmeyen yetkililer,

*Meclis lokantası yöneticileri ve ilgili müdürler,

*TBMM idaresinden sorumlu amirler,

*Güvenlik açığını görmezden gelen bürokratlar,

*Olayı fark edip sessiz kalan milletvekilleri,

*Olayın üzerini örtmeye çalıştığı iddia edilen genel sekreterlik,

*Konuyu siyaset üstü bir çocuk hakkı meselesi olarak göremeyen tüm siyasi aktörler,

*Parti ayrımı gözetmeden ortak tavır koymayan kadın milletvekilleri.

Güllü, “Bu çocuğun yalnız bırakıldığı yapısal çöküşe gözünü kapatan herkes, bu vebalin dışına çıkamaz” dedi.

Çocukları istismardan korumada devletin sorumluluğunun altını çizen Güllü, TBMM de dahil olmak üzere hiçbir kamu kurumunda “güvenlik boşluğu”nun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Güllü, olayın, çocukları koruması gereken önleyici mekanizmaların yetersizliğini gözler önüne serdiğini belirtti.

TKDF’den yedi maddelik acil çağrı

Güllü, Meclis’e ve ilgili kurumlara yönelik bir dizi öneri de sundu:

-Stajyer ve genç çalışanlara yönelik risk analizlerinin yapılması, kapalı alan kamera denetimleri ve güvenli mentor sisteminin hayata geçirilmesi; “Sıfır Tolerans Protokolü” oluşturulması.

-TBMM personeline yönelik zorunlu ve uluslararası standartlarda “Çocuk Koruma ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitimi” uygulanması.

-Personel alım süreçlerinin liyakat esaslı ve şeffaf şekilde yeniden düzenlenmesi.

-TBMM bünyesinde siyasi etkiden bağımsız “Çocuk ve Genç Stajyer Güvenlik Birimi” kurulması.

-Olayı örtmeye çalışan ya da ihmali olan herkes hakkında idari soruşturma başlatılması.

-Tüm siyasi partilerin konuyu çocuk hakları ortak paydasında, parti üstü bir mesele olarak ele alması.

-Kadın milletvekillerinin ortak açıklama yaparak çocuğun yanında bir duruş göstermesi.

Meclis'ten çocuk istismarına ilişkin açıklama: 1 kişi uzaklaştırıldı, soruşturma sürüyor

Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"

