Canan Coşkun'un “Türkü söylediler, tutuklandılar” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı dava düştü

Gazeteci Canan Coşkun’un, Cumhuriyet’te 21 Ağustos 2016’da yayımlanan “Türkü söylediler, tutuklandılar” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı dava düştü.

“Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme (TMK 6/1)” suçlaması yöneltilen Coşkun, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararının ardından tekrar yargılanmaya başlamıştı.

Bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada savcı, Coşkun hakkındaki 5 yıllık denetim süresinin dolması nedeniyle davanın düşürülmesini istedi.

Mahkeme de mütalaaya uydu ve Coşkun hakkında ilk yargılamada verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararının ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verdi.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem raportörü Erol Önderoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) avukatı Ülkü Şahin ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve P24’ten gözlemciler takip etti.

Ne olmuştu?

Ağustos 2016’da polis İstanbul Esenyurt’taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda türkü söyledikleri gerekçesiyle 12 çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Savcılık çocukların “örgüt üyesi olduğunu” ileri sürerek “örgüt propagandası” yapıklarını savundu. 15 yıla kadar hapislerini istedi. Canan Coşkun’un olayı Cumhuriyet gazetesinin, 21 Ağustos 2016 tarihli nüshasında, “Türkü Söylediler Tutuklandılar” başlığıyla haber yaptı.

Ancak bu kez de Coşkun hakkında, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği” suçlamasıyla dava açıldı.

Caşkun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme 2 Mayıs 2017’de Coşkun’a 10 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ancak Çoşkun’un avukatı cezanın ertelenmesine itiraz etti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, talebi kabul ederek hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını kaldırdı. Ancak, 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu kez, üst mahkemenin “davanın esasına girdiğini” belirterek üst mahkemece yollanan kararı uygulamadı.

Coşkun’un avukatı bu kez dosyayı AYM’ye götürdü. AYM, “ifade özgürlüğü” açısından hak ihlali olduğuna karar vererek yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı mahkemeye geri gönderdi.