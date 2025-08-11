Çanakkale’deki orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale’nin merkez ilçesindeki Dardanos mevkisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının rüzgârın etkisiyle hızla ilerlediğini belirterek, “Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi.

Ayrıca, Ayvacık ilçesinin Gemedere mevkisindeki çöplük alanda başlayan ve rüzgârla ormanlık alana sıçrayan yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda güneyden kuzeye olan gemi trafiği tek taraflı olarak durduruldu.

Öte yandan, Bolu’nun Mudurnu ve Aydın’ın Germencik ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Mersin’in Bozyazı, Sinop’un Durağan ve İzmir’in Urla ilçelerindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.

