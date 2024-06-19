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HABER
Yayın Tarihi: 19 Haziran 2024 09:15
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2024 17:23
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Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de 575 hektarlık alanın yangından etkilendiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: Sergen Sezgin / Anadolu Ajansı

Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün (18 Haziran) saat 16.05'te anızdan ormana sıçrayarak yangın başladı. Alevler kısa sürede yayıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Valilik: Dikkatli olun 

Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, X’ten yaptığı duyuruda, tedbiren Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köylerinin boşaltıldığını açıkladı. Çiçek, “Tedbiren boşaltarak vatandaşlarımızı güvenli konaklama tesislerinde misafir ediyoruz” dedi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Valiliği yangın nedeniyle önlem amacıyla Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünün tahliye edildiğini açıkladı. 

Valilik, gezi için bölgede olan ziyaretçilerin ve bölgede yaşayanların dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı. Kumköy ile Büyükanafarta köyleri arasındaki yolun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi. Yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangına 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracı ve 362 personelle müdahale edildiğini duyurdu.

Gece saatlerinde Gelibolu Değirmendüzü köyü yakınlarında bir yangın ihbarı daha aldıklarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Maalesef güçlerimizi bölmek durumunda kaldık. Oradaki yangının kontrol altına alındığını söylemek istiyorum” dedi.

Bugün akşam saatlerinde açıklama yapan Yumaklı, "Şu an itibarıyla bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. 2 saati aşkın süredir şiddetli rüzgar ile bazı sönen yerlerin yeniden aktif olabilir mi diye kontrol ettik" dedi.

2 kez alanın üzerinden geçtiklerini de vurgulayan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Boşaltılan köylerde yaşayanların da evlerine dönebileceğini ifade eden Yumaklı, Çanakkale'de 5 gün etkili olacak şiddetli rüzgarlar için de uyarı yaptı.

Bakan Yumaklı, sıcak havaya karşın vatandaşları bölgede yapılan pikniklere karşı ateş yakılmaması konusunda uyardı. 

Soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, Çanakkale Boğazının gemi trafiğine açılmasının önünde bir engel olmadığını belirtti.

Hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, kuzey hattına (57. Alay, Conbayırı, Bigalı köyü, Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köyü, Anzak Koyu) girişlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu ifade edildi.

Çanakkale Valiliği de hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

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(EMK)

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