HABER
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2025 17:53
2 dk Okuma

Çanakkale’deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç’teki yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Çanakkale’deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Çanakkale’de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ikinci gününde tamamen kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan yangını, bugün tamamen kontrol altına aldı.

Çanakkale, orman yangını: Boğaz trafiği durduruldu, üniversite boşaltıldı
Çanakkale, orman yangını: Boğaz trafiği durduruldu, üniversite boşaltıldı
8 Ağustos 2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YumaklıX sosyal medya hesabından saat 09.05’te yaptığı paylaşımda,Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir,” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, saat 14.39’da yaptığı paylaşımda ise yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor,” dedi.

Yangının başladığı Sarıcaeli köyündeki bir sitede bulunan 2 çelik konstrüksiyon ev kullanılmaz hale geldi. Lapseki Orman İşletme Şefliği İtfaiye ekibi alevlerden etkilenen evlerde soğutma çalışması yürüttü.

Sarıcaeli köyündeki ormanlık alanda alevler içinde kaldığı anlar dün sosyal medya hesaplarına da yansıyan Çanakkale Belediyesine ait itfaiye aracı da görüntülendi.

Alevlerin, jandarma ve komandolar tarafından yaşlıların tahliye edildiği ormanlık alan içindeki Özel Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi’nin sınırında kontrol altına alındığı görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Çanakkale Radyo ve TV Kulesi’ndeki tesisin yürüyüş alanı ile çevredeki ormanlık alanda hasar meydana geldi.

Sahada bir helikopter, altı ilk müdahale aracı, 77 arazöz, beş dozer, 40 teknik personel ve 670 personelle çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

“Rüzgar iki gün daha çok kuvvetli”

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere yangınların söndürülmesine destek veren bütün kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara müteşekkir olduklarını belirterek, “Ancak rüzgar iki gün daha çok kuvvetli. Tedbirli ve dikkatli olmaya azami gayret gösterelim.” ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili ise dört şüpheli gözaltına alınmıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangınları 2025 çanakkale tarım ve orman bakanlığı ibrahim yumaklı orman yangını
ilgili haberler
Çanakkale, orman yangını: Boğaz trafiği durduruldu, üniversite boşaltıldı
8 Ağustos 2025
/haber/canakkale-orman-yangini-bogaz-trafigi-durduruldu-universite-bosaltildi-310262
