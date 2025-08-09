Çanakkale’deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Çanakkale’de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ikinci gününde tamamen kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan yangını, bugün tamamen kontrol altına aldı.

Çanakkale, orman yangını: Boğaz trafiği durduruldu, üniversite boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabından saat 09.05’te yaptığı paylaşımda, “Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir,” ifadelerini kullandı. Yumaklı, saat 14.39’da yaptığı paylaşımda ise yangının tamamen kontrol altına alındığını belirterek “Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor,” dedi.

Yangının başladığı Sarıcaeli köyündeki bir sitede bulunan 2 çelik konstrüksiyon ev kullanılmaz hale geldi. Lapseki Orman İşletme Şefliği İtfaiye ekibi alevlerden etkilenen evlerde soğutma çalışması yürüttü.

Sarıcaeli köyündeki ormanlık alanda alevler içinde kaldığı anlar dün sosyal medya hesaplarına da yansıyan Çanakkale Belediyesine ait itfaiye aracı da görüntülendi.

Alevlerin, jandarma ve komandolar tarafından yaşlıların tahliye edildiği ormanlık alan içindeki Özel Koruhan Yaşlı Bakım Merkezi’nin sınırında kontrol altına alındığı görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Çanakkale Radyo ve TV Kulesi’ndeki tesisin yürüyüş alanı ile çevredeki ormanlık alanda hasar meydana geldi.

Sahada bir helikopter, altı ilk müdahale aracı, 77 arazöz, beş dozer, 40 teknik personel ve 670 personelle çalışmalar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada hasar tespit çalışması başlattı.

“Rüzgar iki gün daha çok kuvvetli”

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere yangınların söndürülmesine destek veren bütün kurumlara, gönüllülere ve vatandaşlara müteşekkir olduklarını belirterek, “Ancak rüzgar iki gün daha çok kuvvetli. Tedbirli ve dikkatli olmaya azami gayret gösterelim.” ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili ise dört şüpheli gözaltına alınmıştı.

