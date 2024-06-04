Çanakkale’deki 11 JES sondajına verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararına iptal

MTN Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Çanakkale Ayvacık Tuzla köyü civarında açmak istediği ve bölgedeki ekosisteme onarılmaz zararlar vereceği öngörülen 11 jeotermal kaynak arama sondajı için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı iptal edildi.

20 Mayıs’ta Çanakkale’de görülen duruşmanın kararı dün (3 Haziran) açıklandı.

Davayı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Assos Dostları ve Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEP) birlikte açmışlardı.

Kararla ilgili konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan “Jeotermal kaynak arama projeleri sondaj aşamasında kullanılan kimyasallar ve atıklar nedeniyle çok ciddi çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle bölgemizde daha fazla sondaj, daha fazla JES istemiyoruz. MTN Enerji A.Ş. tarafından yapılmak istenen 11 adet sondajın ve ayrıca Babadere JES-2 projesinin iptal edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Diğer projeleri de takip edip mücadelemize devam edeceğiz,” dedi.

Ne olmuştu?

MTN Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, İR:17/15 Nolu ruhsat alanı içerisinde Babadere, Kocaköy ve Taşağıl mahalleleri sınırlarında jeotermal kaynak arama amacıyla sondaj arama kuyusunun açılması planlanmıştı.

Arama, üretim ve reenjeksiyon amacı ile açılacak kuyulardan beklenen verimin alınması halinde çift (binary) çevrim JES kurulacaktı. Proje için Çanakkale Valiliği tarafından 18 Nisan 2023’te “Çevre Etki Değerlendirme Gerekli Değildir” kararı verildi. Karar, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve Assos Dostları’ndan üç bireysel davacı tarafından yargıya taşındı.

Açılan dava kapsamında, bilirkişi incelemesi ve keşifi yapıldı ve bilirkişi raporu davacılar lehine geldi.

11 adet sondaj açılması öngörülen proje alanında tarım ve mera alanları bulunuyor. Tarlaların tamamı ise özel mülkiyete ait. Şirketin halihazırda Tuzla’da “Babadere JES” adıyla çalışan bir jeotermal enerji santrali var. Ayvacık ilçesinde hâlâ çalışan ise dört jeotermal enerji santrali var: Babadere JES MTN A.Ş., Tuzla JES - ENDA A.Ş., İda JES - YERKA A.Ş., Transmak JES - TRANSMAK A.Ş.

Bölgede çalışan santrallerin dışında çok sayıda jeotermal kaynak arama projesi ve jeotermal ruhsatı bulunmaktadır. (TY)