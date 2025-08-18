Çanakkale’de orman yangını sürüyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayıp Eceabat’a sıçrayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında dün saat 16.28’de çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personelle havadan ve karadan müdahale ediyor. Çiftçiler de tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek veriyor.

Tarihi alanın kuzey hattı ziyarete kapatıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat civarındaki yangın nedeniyle güvenlik gerekçesiyle tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) girişlerin ikinci duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Vali Toraman: Vatandaşlarımız evlerine dönebilecek

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının şu ana kadar tahliye edilen yerleşim yerlerine ulaşmadığını belirtti. Tarihi alanın da yangından etkilenmediğini vurgulayan Toraman, tüm ekiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürdüğünü ifade etti.

Toraman, “Tedbiren tahliye edilen 7 köyümüzde yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşımızın evlerine dönebileceğine karar verilmiştir. Arzu eden vatandaşlarımızı ise Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceğiz” dedi.

