HABER
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 09:45
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 09:49
2 dk Okuma

Çanakkale’de orman yangını sürüyor

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının şu ana kadar tahliye edilen yerleşim yerlerine ulaşmadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Çanakkale’de orman yangını sürüyor
Fotoğraflar: AA

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde başlayıp Eceabat’a sıçrayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Gelibolu’nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında dün saat 16.28’de çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personelle havadan ve karadan müdahale ediyor. Çiftçiler de tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek veriyor.

Tarihi alanın kuzey hattı ziyarete kapatıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat civarındaki yangın nedeniyle güvenlik gerekçesiyle tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) girişlerin ikinci duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Vali Toraman: Vatandaşlarımız evlerine dönebilecek

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının şu ana kadar tahliye edilen yerleşim yerlerine ulaşmadığını belirtti. Tarihi alanın da yangından etkilenmediğini vurgulayan Toraman, tüm ekiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalesini sürdürdüğünü ifade etti.

Toraman, “Tedbiren tahliye edilen 7 köyümüzde yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşımızın evlerine dönebileceğine karar verilmiştir. Arzu eden vatandaşlarımızı ise Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gelibolu'daki orman yangını devam ediyor: 5 köy tahliye edildi
Gelibolu'daki orman yangını devam ediyor: 5 köy tahliye edildi
17 Ağustos 2025
Çanakkale’deki orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale’deki orman yangınına müdahale ediliyor
11 Ağustos 2025

(EMK)

orman yangınları orman yangınları 2025 Çanakkale'de orman yangını
Gelibolu'daki orman yangını devam ediyor: 5 köy tahliye edildi
17 Ağustos 2025
TAM OLARAK KONTROL ALTINA ALINAMADI
Çanakkale: Orman yangını büyüyor, köyler boşaltılıyor, Boğaz trafiğe kapatıldı
11 Ağustos 2025
Çanakkale’deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı
9 Ağustos 2025
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
