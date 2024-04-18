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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 08:59
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 09:02
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Çanakkale’de göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Lapseki ilçesindeki olayda göçük altından kendi imkanlarıyla kurtulan 1 işçinin tedavisi hastanede sürüyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Çanakkale’de göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, su kanalı açmak için kazı yapılırken dün akşam meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, biri hastanede tedavi altına alındı.

Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlilerince aynı hastaneye götürülen Ödemiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu Sefer Arslan'ın göçük altından cenazesi çıkarıldı.

Valilikten açıklama

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde su kanalı açma çalışmasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş olup, 1 vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz" dendi.  

(AS)

iş cinayeti
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