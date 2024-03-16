ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Mart 2024 11:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Mart 2024 11:12
1 dk Okuma

Çanakkale’de batan bottaki mülteciler aranıyor

Batan botta bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Diğer mültecilerle ilgili arama çalışması devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çanakkale’de batan bottaki mülteciler aranıyor
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bot dün battı. Kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini verdi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında ulaştığı 7'si çocuk 22 kişinin cesetleri, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildikten sonra ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morglarına götürüldü.

Bottaki diğer mültecilerle ilgili arama çalışması devam ediyor.

AA’nın haberine göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışması ikinci gününde havadan uçak, helikopter ve İHA'nın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ile diğer kurumlara ait çok sayıda deniz taşıtıyla yürütülüyor.

Denizdeki tarama faaliyetlerinin yanı sıra jandarma ekipleri, Büyük Kemikli mevkisinde karadan aramalara katılıyor.

(AS)

Mülteciler
Sayfa Başına Git