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Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 15:09
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 15:58
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Çanakkale’de batan bottaki 20 mülteci aranıyor

Savcılıkça yürütülen soruşma kapsamında batan lastik botta 46 mülteci olduğu bilgisine ulaşıldı. Dört kişi kurtulmuş, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çanakkale’de batan bottaki 20 mülteci aranıyor
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan mültecileri arama çalışması 5. gününde devam ediyor.

Batan botta bulunan ikisi kendi imkanlarıyla olmak üzere dört kişi kurtulmuş, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı. 

AA'da yer alan habere göre Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmaları, jandarma, polis, sağlık, AFAD, Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğinde yapılıyor.

Mültecilerin bulunduğu botun batması olayına ilişkin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturma da sürüyor.

Olaydan sağ kurtulan iki kişinin de teşhis ettiği şüpheli A.T'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılık, batan lastik botta 46 kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

Hayatını kaybeden ve kimlik tespit işlemleri devam eden 22 göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, sağ kurtulan 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.(AÖ)

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