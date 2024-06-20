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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2024 17:53
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2024 17:58
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Çanakkale ve İzmir’de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan yangını ormana sıçradı. İzmir'in Bergama ilçesinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çanakkale ve İzmir’de orman yangını
*Fotoğraf: AA

Çanakkale Ezine’de ve İzmir’in Bergama ilçesinde yangın çıktı.

Ezine’nin Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA’nın haberine göre; bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi'nin tedbiren tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde ise çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

(RT)

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17 Haziran 2024
/haber/izmirin-uc-ilcesinde-orman-yangini-296585
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