Çanakkale: Orman yangını büyüyor, köyler boşaltılıyor, Boğaz trafiğe kapatıldı

Çanakkale, Merkez İlçe'ye bağlı Kepez beldesinde gün içinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos gibi sahil bölgelerine ulaştı.

Yayılan alevler nedeniyle civardaki Halileli ve Erenköy (İntepe) köyleri önlem olarak boşaltıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman yaptığı açıklamada “Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir” diyerek halkı uyardı.

Deniz ve hava trafiği durduruldu, bazı karayolları kapatıldı

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale devam ederken, Çanakkale Boğazı’nda güney-kuzey yönlü gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Ayrıca alev ve yoğun dumanın etkisi nedeniyle bölgedeki bazı karayolları kapatılırken, tahliye ve söndürme çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için Çanakkale Havalimanı da akşam saatlerine dek sivil uçuşlara kapatıldı.

Yangının yayılımı

Yangın, öğle saatlerinde (saat 13:30 sularında) Kepez beldesinde bir tarım arazisinde başladı ve kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkili olan şiddetli poyraz rüzgârı nedeniyle alevler hızla büyüyerek kontrolden çıktı.

Öğleden sonraki saatlerde yangın geniş bir cepheye yayıldı. Güzelyalı ve Dardanos mevkilerindeki yerleşim alanlarına kadar ilerledi. Kıyı kesimlerindeki yazlık siteler alevlerin ortasında kalırken, Çamlıbel Sitesi gibi bazı yerleşkelerde evler tamamen yandı. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar Çanakkale merkezden de görülür hale geldi. Rüzgârla taşınan kıvılcımlar yeni noktalarda yangın riskini artırdı. Yetkililer, yangının başlangıç nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

Yangın akşam saatlerine dek büyümeye devam ederken, alevlerin gece boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tahliyeler

Alevlerin tehdit ettiği riskli bölgelerde yaşayan 2 bin 90’dan fazla kişi kara ve deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle yazlık sitelerde ve sahilde mahsur kalan 136 kişi feribotlar ve Sahil Güvenlik botlarıyla deniz üzerinden kurtarıldı.

Müdahale gücü

Yangını söndürmek için 10 uçak ve 9 helikopter havadan; 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer ve toplam 760 personel karadan seferber edildi. Ekipler gece boyunca alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor.

Ulaşım kısıtlamaları ve güvenlik önlemleri

Yangının geniş alana yayılması ve yoğun duman oluşturması nedeniyle bölgede çeşitli ulaşım kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Çanakkale Boğazı, yangın söndürme çalışmalarını kolaylaştırmak ve olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla güneyden kuzeye doğru tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Bu karar üzerine boğaz hattını kullanacak gemiler çift yönlü değil, kontrollü olarak yalnızca kuzeyden güneye geçiş yapabildi; güneyden kuzeye geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği, boğaz trafiğinin yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar tek yönlü seyredeceğini duyurdu.

Karayolu ulaşımında da önemli tedbirler alındı. Çanakkale–Ezine karayolunun 10. ile 31. kilometreleri arasındaki bölüm, yangının yol açtığı yoğun duman ve alevlerin yaklaşması nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Bu güzergâh üzerinde seyreden araçlar alternatif yollara yönlendirilirken, İzmir–Çanakkale yolunda da ilerleyen saatlerde tedbir amaçlı kapatma ve kontrollü geçiş uygulamaları yapıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri uzak yollardan gitmeleri konusunda uyarırken, yangın bölgesine yakın tali yollar da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tutuldu.

Havalimanı sivil uçuşlara kapatıldı

Çanakkale Havalimanı ise hem görüş mesafesinin düşmesi hem de yangın söndürme uçaklarının operasyonları için hava sahasının boş kalması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla saat 19:30’a dek tüm sivil uçuşlara kapatıldı. Bu süre zarfında sadece yangınla mücadele eden hava araçları ile ambulans ve arama-kurtarma uçuşlarına izin verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı orman yangınlarıyla daha etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla geçici olarak sivil uçuşlara kapatılan Çanakkale Havalimanı'nın, tüm uçuşlara yeniden açıldığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara “zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” uyarısını sık sık yineledi ve karayolu ile deniz yolu trafik kısıtlamaları nedeniyle tahliye ve yardım çalışmalarının aksamaması için halktan duyarlılık istedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Erkek: "Acil durumlar dışında trafiğe çıkılmasın"

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tüm imkanların seferber edildiğini belirterek “Güzelyalı istikameti boyunca acil durumlar dışında lütfen trafiği meşgul etmeyelim; sahadaki ekiplere engel olacak durumlardan kaçınalım” çağrısında bulundu.

Güvenlik güçleri, yangın bölgesine giden yolları kontrol altına alarak merak için bölgeye akın eden vatandaşları geri çeviriyor ve olası hırsızlık vakalarına karşı boşaltılan yerleşim yerlerinde devriye geziyor.

Onlarca ev ve araç kül oldu, can kaybı bildirilmedi

Yangının etkili olduğu Kepez, Güzelyalı ve Dardanos bölgelerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Alevlerin içerisinden geçen Güzelyalı köyünde ve çevresindeki yazlık sitelerde onlarca ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında bölgede park halinde bulunan araçlar da alevler içinde kalarak yandı. İlk belirlemelere göre Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos mahallelerinde çok sayıda konut, araç ve tarım aletinin yanı sıra geniş ormanlık alan kül oldu. Tarım arazilerinde ve zeytinliklerde de yangının hasara yol açtığı bildirildi. Hasar tespit ekipleri, yangının durmasının ardından bölgeye girerek yanan evlerin ve arazi kayıplarının envanterini çıkaracak.

Dumandan zehirlenmeler

Çanakkale Valiliği, can kaybının bildirilmediği yangın felaketinde, dumandan ve alevlerden etkilenen 77 kişinin hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırılanların büyük bölümünün dumana maruz kalan itfaiye personeli ve tahliye sırasında rahatsızlanan yaşlılar olduğu söylendi. Yangına müdahale eden bazı orman işçileri ve itfaiyeciler de yüksek ısı ve dumana bağlı olarak ayakta tedavi gördü. Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastanelerde olası yaralanmalara karşı oksijen tüpleri ve tıbbi malzeme takviyesi yaptı.

Yangın henüz kontol altına alınamadı

Yetkililer, Çanakkale'deki son yangınla eş zamanlı olarak çıkan başka yangınların da varlığı nedeniyle ekiplerin bölünmek zorunda kaldığını ancak kritik noktalara öncelik verildiğini ifade ediyor.



11 Ağustos 2025 akşamı itibarıyla yangın henüz tamamen kontrol altına alınabilmiş değil; rüzgâr ve gece görüş koşulları söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Çanakkale sakinleri kaygıyla gelişmeleri izliyor. Çevre illerden gelen destek ekipleri de sabaha kadar alevlerle mücadeleye hazırlanıyor.

Yetkililer, yangın kontrol altına alındığında ayrıntılı hasar tespit çalışmaları ve soruşturma başlayacağını, yangının çıkış nedeninin araştırılacağını bildirdi. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, herkesi orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırarak ormanlık alanlarda ateş veya kıvılcım oluşturabilecek faaliyetlerden kesinlikle kaçınılmasını istedi.

(AEK)