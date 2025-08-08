Çanakkale, orman yangını: Boğaz trafiği durduruldu, üniversite boşaltıldı

Çanakkale, merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında 13:30 sularında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin kaygı verici bir hızla genişleyip Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ ) kampüsüne yaklaşması üzerine, üniversite boşaltılarak kapatıldı.

Öte yandan yangının etki alanı içinde kalan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde önlem alındı ve bir özel yaşlı bakım evi de tahliye edildi.

İtfaiyeciler alevlere kapılma riski atlattı

Alevlere kapılma tehlikesi atlatan itfaiyeciler/Fotoğraf:NTV

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, rüzgârın tersine dönmesi üzerine alevlere kapılma olasılığıyla yüzyüze kaldılar. Durum, kayıpsız atlatıldı.

Boğazda deniz trafiği durduruldu, havalimanı uçuşa kapatıldı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.



Yangının söndürme çalışmalarının, öncelikle havadan ve etkili bir biçimde yapılabilmesi amacıyla Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiği kuzey-güney doğrultusunda durduruldu.

Ayrıca yangının tehdit ettiği Çanakkale Havalimanı'nda da uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu.

Bayramiç'te de yangın ve boşaltılan köyler

Gün içinde Bayramiç ilçesi çevresinde çıkan yeni bir yangın nedeniyle de Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri önlem olarak boşaltıldı.

(AEK)