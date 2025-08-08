ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ağustos 2025 18:38
 ~ Son Güncelleme: 8 Ağustos 2025 19:55
1 dk Okuma

Çanakkale, orman yangını: Boğaz trafiği durduruldu, üniversite boşaltıldı

Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle hızla yayıldı. Tehdit altındaki ÇOMÜ kampüsü boşaltıldı, havalimanında uçuşlar durduruldu ve Boğaz'da deniz trafiği güney-kuzey yönünde kesildi. Can kaybı bildirilmedi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Çanakkale, orman yangını: Boğaz trafiği durduruldu, üniversite boşaltıldı
Yangının yaklaştığı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi/Fotoğraf: NTV

Çanakkale, merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında 13:30 sularında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin kaygı verici bir hızla genişleyip Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ ) kampüsüne yaklaşması üzerine, üniversite boşaltılarak kapatıldı.

Öte yandan yangının etki alanı içinde kalan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde önlem alındı ve bir özel yaşlı bakım evi de tahliye edildi.

İtfaiyeciler alevlere kapılma riski atlattı 

Alevlere kapılma tehlikesi atlatan itfaiyeciler/Fotoğraf:NTV

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, rüzgârın tersine dönmesi üzerine alevlere kapılma olasılığıyla yüzyüze kaldılar. Durum, kayıpsız atlatıldı.

Boğazda deniz trafiği durduruldu, havalimanı uçuşa kapatıldı 

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Yangının söndürme çalışmalarının, öncelikle havadan ve etkili bir biçimde yapılabilmesi amacıyla  Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiği kuzey-güney doğrultusunda durduruldu.

Ayrıca yangının tehdit ettiği Çanakkale Havalimanı'nda da uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu.

Bayramiç'te de yangın ve boşaltılan köyler

Gün içinde Bayramiç ilçesi çevresinde çıkan yeni bir yangın nedeniyle de Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri önlem olarak boşaltıldı.

(AEK)

Haber Yeri
çanakkale
çanakkale orman yangını çanakkale 18 mart üniversitesi
ilgili haberler
Orman yangınları bir insan hakları meselesidir
2 Ağustos 2025
/yazi/orman-yanginlari-bir-insan-haklari-meselesidir-310054
İklim krizi, Türkiye’nin yangın rejimini değiştiriyor
1 Ağustos 2025
/haber/iklim-krizi-turkiyenin-yangin-rejimini-degistiriyor-310064
"MEVCUT ÖNLEMLER İKLİM KRİZİNİ GÖRMÜYOR"
Orman yangınları karşısındaki kurumsal acze uluslararası eleştiri
29 Temmuz 2025
/haber/orman-yanginlari-karsisindaki-kurumsal-acze-uluslararasi-elestiri-309939
ORMAN BAKANLIĞI HESAP VERMEYECEK Mİ?
Erdoğan: "Orman yangınlarını büyükşehir itfaiyeleri söndürsün"
28 Temmuz 2025
/haber/erdogan-orman-yanginlarini-buyuksehir-itfaiyeleri-sondursun-309897
İKLİM ARAŞTIRMACISI GÖKÇE ŞENCAN
“Orman yangınları kaçınılmaz, mesele onu yönetmekte"
15 Temmuz 2022
/haber/orman-yanginlari-kacinilmaz-mesele-onu-yonetmekte-264537
Sayfa Başına Git