Çanakkale'de şiddetli yağış: Yangınlar sonrası toprağa tutunamayan ağaçlar sürüklendi

Çanakkale'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Bazı evleri su bastı.

Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki bazı evlerde su baskını yaşandı. Çevrede yaz aylarında yaşanan yangınlar sonrası toprağa tutunamayan ağaçlar, çayda akan suyun şiddetiyle sürüklendi.

Çayın denizle bağlandığı noktadaki köprünün akış menfezlerini tıkayan ağaçlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırıldı. Tıkanan çayın denize daha kolay akması sağlandı.

Bazı küçükbaş hayvanlar ise taşkın nedeniyle kayboldu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok" dedi.

Aktaş, son orman yangınlarında zarar gören ağaç kalıntılarının dereleri kapatmasından dolayı Kepez Çayı'nda ve çevre köylerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun yağışın gün boyu devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Etkili olan sağanak dolayısıyla vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması, su birikintilerine araçları ile girmemeleri, sürücülerimizin kapalı yollarda alternatif yolları kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi. (AÖ)