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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 15:17
1 dk Okuma

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın

Eceabat ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Çanakkale'de ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

Eceabat’ın önemi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve imar barışından muaf tutulan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 100 kilometrelik sahil şeridine sahip Tarihi Gelibolu Yarımadası, Eceabat ilçesi sınırları içinde.

Batısı, güneyi ve doğusu sırasıyla Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı tarafından çevrilen Tarihi Alan, kuzeyde Eceabat'ın Kumköy köyünden güneyde Seddülbahir köyüne kadar ilçe merkezi dahil 33 bin 500 hektarlık alanı kapsıyor. 

Tarihi Alan, rüzgârlı ve bitki örtüsüyle yangına çok açık bir bölge. (TY)

orman yangınları çanakkale Eceabat
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/haber/tema-dan-orman-yanginlari-icin-proje-sondur-dahayanmadan-265653
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/haber/avrupa-da-orman-yanginlari-sanki-dunyanin-sonu-gibiydi-264506
Orman yangınlarından etkilenen hayvanlara nasıl yardım edebiliriz?
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/haber/orman-yanginlarindan-etkilenen-hayvanlara-nasil-yardim-edebiliriz-264476
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/haber/yeni-orman-yanginlari-cagina-hazirlikli-miyiz-259420
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