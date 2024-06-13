Çanakkale'de ormanlık alanda yangın

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.​​​​​​​

Eceabat’ın önemi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve imar barışından muaf tutulan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 100 kilometrelik sahil şeridine sahip Tarihi Gelibolu Yarımadası, Eceabat ilçesi sınırları içinde.

Batısı, güneyi ve doğusu sırasıyla Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı tarafından çevrilen Tarihi Alan, kuzeyde Eceabat'ın Kumköy köyünden güneyde Seddülbahir köyüne kadar ilçe merkezi dahil 33 bin 500 hektarlık alanı kapsıyor.

Tarihi Alan, rüzgârlı ve bitki örtüsüyle yangına çok açık bir bölge. (TY)