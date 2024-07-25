Çanakkale'de ihaleye çıkan 36 jeotermal alan ihalesine sadece bir talip

Çanakkale İl Özel İdaresi’nin jeotermal alanların ihalesinin ilanı, 13 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

36 jeotermal alanın 24 Temmuz 2024 tarihinde ihale edileceği duyuruldu. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, ihale haberinin yerel basında yer alması üzerine süreçten bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Doğan, “Hemen kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirdik ve ihalenin iptali için bir kampanya başlattık. Pazar yerlerinde ve yörede standlar açıp imza topladık. Basın açıklamaları yayınladık aynı zamanda ihaleyi sosyal medyadan da duyurduk. Jeotermal enerji santrallerinin tehlikelerini anlattık ve ihalenin iptali için çağrı yaptık” dedi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Dalyan ve Geyikli Sakinleri ve Assos Dostlarının çabalarıyla toplanan 1500’e yakın imza İl Özel İdaresi’ne teslim edildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin ile de görüşülerek ihalenin iptali talep edildi. Ardından Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.

İhale, İl Özel İdaresi tarafından iptal edilmedi ancak yürütülen mücadele sonucunda hem şirketler dosya alma konusunda çekimser kaldı hem de dosya almış olanlar teklif vermekten imtina ettiler.

İlgililerden edinilen bilgiye göre, ihale tarihine kadar 36 alandan 12’si için dosya satın alınmışken 24 Temmuz tarihinde yapılan ihalede yalnızca bir alan için alıcı çıktı. Ezine İlçesi Bahçeli köyündeki bir alan için teklif veren çıktı.

"Yöre halkı santralların olumsuz etkilerinden şikayetçi"

Söz konusu alan kiraya verildi. İlgililerin ifadelerine göre, kiraya verilen alanda yapılacak jeotermal kaynak enerji için değil, tarım alanında, serada ısıtma amacıyla kullanılacak.

Süheyla Doğan, “Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği olarak ihale edilen alanın ÇED süreçlerinin takipçisi olacağız. İhale edilemeyen 35 alanın daha sonra yeniden ihaleye açılmaması için hem İl Genel Meclisi, hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, muhtarlar ve Belediye başkanlarının bölgeleri ile ilgili bu tür ihalelerden haberdar olmadığı görüldü."

"Çoğu yerel yöneticiye bilgiler bizler, STK’lar tarafından ulaştırıldı. Bu durum üzücüdür. Bozcaada’nın, Küçükkuyu’nun, Altınoluk’un, Akçay’ın neredeyse tamamı ihale edilmektedir ve Belediye Başkanları ihale öncesinde ve sonrasında ilgili kurumlar tarafından bilgilendirilmemiştir. Bozcaada dışında diğer yerel yöneticilerden de basında ve kamuoyunda her hangi bir itiraz duyulmamıştır."

"Oysa, yerel yönetimler bölgelerinde yürütülmek istenen projeleri takip etmek ve bölgelerini korumaktan sorumludur. İl Genel Meclisi üyelerinin de kamu yararı olmayan bu tür ihaleler için karar alma süreçlerinde daha dikkatli ve sorumlu olma ve kamuoyunu, STK’ları, yerel yöneticileri bilgilendirme yükümlülüğü vardır."

"Ayvacık ilçesi Tuzla köyü civarında, Tuzla çayının hemen yakınlarında dört adet Jeotermal Enerji Santrali (JES) çalışmaktadır. Yöre halkı santralların olumsuz etkilerinden şikayetçidir. Bizler bölgede daha fazla JES istemiyoruz. Bölgemizin Aydın, Manisa gibi olmasını istemiyoruz.”

(EMK)