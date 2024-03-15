Çanakkale'de göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 21 kişi öldü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını ve ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğünü, bunların beşinin bebek ve çocuk olduğunu bildirdi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığını aktaran Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik."

Aktaş, botta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili sağlıklı bilgi olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var" dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Eceabat-Gökçeada açıklarında botun alabora olduğu belirtildi:

"1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5'i çocuk 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır."

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.(AÖ)