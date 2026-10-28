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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 13:54 28 Ekim 2026 13:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 13:58 28 Ekim 2026 13:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 58 yaşındaki usta edebiyatçı, oğlunun ölümünün ardından elektronik sigaranın tehlikelerine dikkat çekmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti
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Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ı kaybetmesinden yalnızca dokuz gün sonra yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 58 yaşındaki usta edebiyatçı, oğlunun ölümünün ardından elektronik sigaranın tehlikelerine dikkat çekmiş ve kalan ömrünü bu konuda farkındalık yaratmaya adayacağını ifade etmişti.

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, İtalya’nın Milano kentinde tasarım eğitimi almaya hazırlanırken 19 Ekim'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
can yayınları Cem Akaş
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