Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ı kaybetmesinden yalnızca dokuz gün sonra yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 58 yaşındaki usta edebiyatçı, oğlunun ölümünün ardından elektronik sigaranın tehlikelerine dikkat çekmiş ve kalan ömrünü bu konuda farkındalık yaratmaya adayacağını ifade etmişti.

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, İtalya’nın Milano kentinde tasarım eğitimi almaya hazırlanırken 19 Ekim'de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

(EMK)