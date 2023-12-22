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Yayın Tarihi: 22 Aralık 2023 14:11
 ~ Son Güncelleme: 22 Aralık 2023 15:27
3 dk Okuma

Can'ın arkadaşları Çağlayan’da nöbette: Mahkeme, AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek

Mahkeme kaleminin Can Atalay'ın avukatlarına verdiği bilgiye göre, heyet, AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek. Avukat Özgür Urfa, “Tahliye kararını almadan adliyeden ayrılmayacağız” dedi.

Ruken Tuncel
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Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
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Görseli Büyüt
Can'ın arkadaşları Çağlayan’da nöbette: Mahkeme, AYM’nin gerekçeli kararını bekleyecek
Fotoğraf: Ruken Tuncel/bianet

Can Atalay’ın arkadaşları ve meslektaşları, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın serbest bırakılması talebiyle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde açıklama yaptı.

Avukatlar, AYM kararının gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘bir an önce’ tahliye kararı vermesini istedi. Açıklamada konuşan Atalay’ın avukatlarından Deniz Özen, hak ihlalinin AYM’nin ikinci kararıyla da tescil edildiğini söyledi.

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“Altı aydır Can Atalay’ın Meclis’teki yerini almasını bekliyoruz” diyen Özen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Altı aydır depremde yıkılmış bir kentin vekiliyle buluşmasını bekliyoruz. Daha önce verilmiş bir AYM kararı vardı ve bu karara ilişkin, Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir biçimde Yargıtay tarafından uyulmaması yönünde hüküm kuruldu. Bunun hukukla herhangi bir alakası olmadığını biliyoruz. Dün AYM yeni bir karar verdi. Karar 15.30 gibi mahkemeye ulaştı. Kararda daha önce verilmiş AYM kararının uygulanmamış olmasını AYM üyeleri oybirliğiyle ‘bireysel başvuru hakkının ihlali’ olarak tanımladı. İkincisi, ihlalin ortadan kaldırılması Can Atalay’ın tahliye edilmesine oybirliğiyle karar verdiler. Bunun anlamı, daha önce aleyhte oy kullanan üyeler dahi ‘AYM kararları kesin ve bağlayıcıdır, uygulanmak zorundadır’ diyor. Eğer Anayasa’nın 153. maddesi hâlâ yürürlüktüyse karar uygulanmalıdır. Bir dakika dahi beklenmemelidir.”

“Uymadığınız hukuk bir gün size de lazım olacak”

Avukat Deniz Özen’in ardından konuşan TİP Parti Meclisi Üyesi avukat Özgür Urfa ise “Can Atalay’ın 222 gündür esir olduğu ikinci kez tescillendi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“222 gündür devam eden bu esarete artık son verilmeli, Can Atalay’ın bir dakika bile tutulması gerekiyor. AYM kararını uygulamamak yargı darbesidir. Buradan şu an dosyanın önünde olduğu 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sesleniyorum: AYM kararını uygulamamak suçtur, bu suça ortak olmayın. Yarın ‘üstümüzde baskı vardı’ diyerek işin içinden çıkamazsınız. Uymadığınız hukuk bir gün size de lazım olacak.”

Urfa, “Karar çıkana burada beklemeye devam edeceğiz. Tahliye kararını almadan buradan ayrılmayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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Mahkeme heyeti toplandı

Öte yandan AYM’nin kısa kararının dün (21 Aralık) ulaştığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi Kalemi, mahkeme heyetinin dosyayı görüşmek için toplandığını aktardı.

Mahkeme kalemi Atalay'ın avukatlarına, heyetin gerekçeli kararı bekleyeceğini söyledi. Avukatların heyetle birebir görüşme talebi ise reddedildi.

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"Karar çıkana kadar adliyeden ayrılmayacağız"

TİP, mahkeme heyetinin “Gerekçeli kararı bekleyeceğiz” açıklamasını adliye önünde protesto etti.

AYM kararının dün itibariyle mahkemenin önünde olduğunu ancak hâlâ karar verilmediğini belirten TİP Parti Meclisi Üyesi avukat Özgür Urfa, şöyle konuştu:

"Mahkeme dün karar geldiği halinde karar vermeden adliyeden ayrıldı. Bugün sabah saatlerinde heyetin adliyede olmadığını öğrendik. Öğleden sonra adliyeye geldiler, dosyayı görüştükleri ifade edildi. Ancak az önce de gerekçeli kararı bekleyeceklerini söylediler. Şu saatten sonra bir gerekçeli karar gelir mi bilmiyoruz ama mahkeme gerekçeye gerek olmadan karar verebilir. Kimse AYM kararının aksine bir karar vermeyi aklından geçirmesin. Biz burada bekleyeceğiz, karar çıkana kadar adliyeden ayrılmayacağız."

(RT)

can atalay
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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