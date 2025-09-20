Can Holding’e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gece (19 Eylül) Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyım atanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları yönünden yürütülen soruşturmada daha önce el koyma tedbiri uygulanan, hakkında kayyım ataması kararı verilen holding bünyesinde başka şirketlerin olduğu ve bunların aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Yapılan incelemede söz konusu şirketlerin üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu, bunların herhangi tedbire konu edilmediğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettiklerine dikkat çekildi.

Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu, 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılığın açıklaması

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamada, söz konusu eylemlerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği hususunda “kuvvetli şüphenin” ve “tespitlerin” bulunduğu vurgulandı:

“Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyumun (TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyuma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyum olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir.”

Kayyım atanan 9 şirketin isimleri şöyle: Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.