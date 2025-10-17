Can Holding soruşturmasında ikinci dalga: 26 gözaltı

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, holding ve bağlantılı 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi.

İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir’de düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver ve Betül Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet”, “Akaryakıt Kaçakçılığı” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürütülen, kamuoyunda “Can Holding soruşturması” olarak bilinen dosyayla ilgili açıklama yaptı.

Savcılığa göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan 2022 tarihli raporda, Can Holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayiler üzerinden gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler yapıldığını gösterdi. Bu faaliyetlerin fiziksel akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri aracılığıyla vergi kaçırma amacı taşıdığı ifade edildi.

MASAK tarafından hazırlanan 22 Mayıs 2025 tarihli raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik tespit edildi.

Bu kapsamda, Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait mal varlıklarına Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.

Yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt içinde aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon bugün gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl, Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın daaralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

Savcılık, üç şüphelinin yurt dışında olduğunu, altı kişiyle ilgili yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütsel yapı, mali bağlantılar ve para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdüğünü belirtti.

