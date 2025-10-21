Can Holding soruşturması: Tekdağ dahil 11 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütlen Can Holding merkezli "organize suç" operasyonu kapsamında üç gündür İstanbul Jandarma Komutanlığında göz altında tutulan 26 kişiden savcılık ifadeleri akşam saatlerinde tamamlanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ile Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil 11 kişi tutuklanma istemiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Tutuklananlara yöneltilen suçlama "suç örgütüne üyelik ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama". Tututklananların adları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre şöyle:

Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin.

Gözaltında tutulan aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün de olduğu diğer 14 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanması istendi. Adli kontrol koşuluyla serbest bırakılanların adları da şöyle:

Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu. Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan

Arka plan

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiasıyla jandarma eliyle düzenlenen operasyonda gözaltına aldırdığı Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can'ı tutuklama, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'ı da ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle 16 Eylül'de mahkemeye sevk etmiş ve Sulh Ceza Mahkemesi savcılık istemi doğrultusunda Tekdağ'ı serbest bırakırken diğerlerini tutuklamıştı.

Soruşturmanın başladığı 11 Eylül'den itibaren çok sayıda şirkete kayyım atanmış, bu arada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devralanıp genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

Tekdağ: Ev hapsinden cezaevine

Soruşturma devam ederken kapsamında 3 gün önce 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine adı geçenlerden 26'sı İstanbul Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradan önce savcılık ardından mahkemeye sevkedilerek tututuklananlar arasındaki, soruşturma başlangıcında “konutunu terk etmeme” yükümlülüğüyle serbest bırakılan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ konutundan gözaltı kararıyla alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

Başsavcılık açıklaması

Soruşturmalar ve tutuklamalar ve adli kontroller konusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada haklarında adli işlem yapılanlara yöneltilen suçlamalar şöyle sıralandı:

∎ "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama"

∎ Savcılık, bu kapsamda "Can Holding soruşturması çerçevesinde [...] holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit ettiğini" iddia etti.

∎ Savcılık gözaltına alınanların "kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacı taşıdığını" iddia ederek bu iddialarını "MASAK tarafından düzenlenen" bir rapor"a dayandırdı.

∎ "Bu kapsamda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can, Zühal Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen ve Sevda Çimen’in de bulunduğu toplam 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7175 D.İş sayılı kararıyla el konul[duğunu]" açıkladı.

∎ Savcılık "Soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesine, örgütsel yapının mali bağlantıları ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemelere Cumhuriyet Başsavcılığının kararlılığıyla ve ilgili kurumların iş birliği içinde yasal çerçevede devam edilmekte [olduğunu]" da açıkladı.

