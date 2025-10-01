Can Holding'e yönelik soruşturmada 18 şirkete kayyım atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding ve Ciner Grubu çatısı altındaki toplam 18 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Savcılığın iddiaları ve gerekçe

Başsavcılık, Can Holding yöneticileri hakkında “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İncelemelerde Can Holding AŞ ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding AŞ arasında mali-ticari bağlar bulunduğu; bu hat üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suç gelirlerinin aklanmasına hizmet edildiğine dair kuvvetli şüpheler oluştuğu belirtildi.

Kayyım atanan şirketler

Açıklamaya göre kayyım kararı, Can Holding çatısı altındaki Transworld, Turktab markalı tütün şirketleri, Kuranlar Petrol, European International Tobacco ve Nargıll Tütün dâhil olmak üzere çok sayıda şirkete; Ciner Grubu tarafında ise Park Teknik, Park Elektrik, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Ciner Turizm, Etz Maden, Söğütözü İthalat İhracat ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ’ye uygulandı.

Bu şirketlerde yüklü malvarlığı bulunduğu ve malvarlığı hareketlerinin örgüt faaliyeti kapsamında kullanıldığı ileri sürüldü.

Soruşturmanın seyri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan dosya, yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul’a devredildi.

MASAK ve mali denetim raporları doğrultusunda; kaynağı belirsiz para girişleri, şirketler arası aktarım ve faturasız/sahte belge düzeniyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Holding yapısı içinde, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edildiği, çok sayıda şirket kurularak denetimin zorlaştırıldığı, yönetimlerdeki değişikliklerle sorumluluğun dağıtıldığı öne sürüldü.

Daha önceki aşamalarda 121 şirketin malvarlığına el konulmuş, TMSF kayyım olarak atanmış ve çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmişti.

Medya varlıkları ve Ciner soruşturması

Can Holding’in 22 Aralık 2024 tarihli pay alım-satım sözleşmesiyle Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show TV, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor, C Görsel, Kanal 1, CİNER Dijital, Boğaziçi Radyo TV ve C Yapım gibi medya şirketlerini satın aldığı; bu devirlerde aklama suçuna ilişkin şüpheler bulunduğu belirtildi.

Yurt dışında olduğu bildirilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ ve AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ, Silopi Elektrik Üretim AŞ için de TMSF kayyum atandı.

Gözaltılar ve adli tedbirler

Operasyonlarda; Atilla Ciner, Gökhan Şen, Gürsel Usta, Orhan Yüksel, Selçuk Yeşiltaş, Çiğdem Yılmaz ve grup bünyesinden başka isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Önceki işlemlerde kimi şüpheliler tutuklanmış, Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmıştı.

Not: Soruşturma kapsamındaki tüm suçlamalar yargılama sonuçlanıncaya kadar iddia niteliğindedir. TMSF kayyumluğu, şirketlerin yönetiminin geçici olarak devralınması anlamına gelir; nihai karar yargı süreci sonunda verilecek.

(EMK)