Can Gürzap kimdir?

İstanbul'da 1944 yılında dünyaya geldi. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan aldı. 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra, 1963'te Ankara Devlet Konservartuvarı Tiyatro Bölümü'ne başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile Londra'da Central School of Speech and Drama'da oyunculuk eğitmenliği, ses nefes ve konuşma eğitimi ile reji eğitimi gördü.

Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğretmen, Devlet Tiyatrosu'nda da oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı.

Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi. Bu okulda 3 sene öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevini 1980'e kadar sürdürdü, ardından 1983'te Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986'da ayrıldı.

TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yaptı.

Kurucusu olduğu doğru, güzel, etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog" adlı okulda da çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatrolarında 40'a yakın oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

Sinema ve aralarında "Kartallar Yüksek Uçar", "Ateşten Günler", "Yorgun Savaşçı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Medcezir"in bulunduğu birçok dizide de yer aldı.(AÖ)