Can Gürzap için AKM'de tören düzenlendi

Önceki gün hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre saygı duruşu ve Gürzap'ın hayatını anlatan kısa video ile başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanat, onun yaşamının ilham kaynağıydı. 79 yıllık ömrünü sadece sanata vakfetmiş birinden bahsediyorum. Çok sayıda genç sanatçının yetişmesine katkısı oldu, bu uğurda çok emekler verdi" dedi.

Bakan Ersoy, Gürzap'ın İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldığına değinerek şöyle devam etti:

"Kendisini ilk olarak 5 yıl önce Sakarya'da trafik kazası geçirdikten sonra hasta yatağında ziyaret ettiğim zaman tanımıştım. Zarafetini ve nezaketini o zaman fark etmiştim. Hasta yatağındaki davranışları bile ne kadar değerli biri olduğunu hissettiriyordu. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağım. Bizlere düşen, onun bize bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarabilmek, bize verdiği öğütleri gelecek nesillere taşımak için elimizden gelen çabaları göstermek."

Sanatçının yakın dostlarından oyuncu Atsız Karaduman ise şunları söyledi:

"Tiyatroda hem oyuncu olacaksınız, hem yönetmen olacaksınız, o yetmeyecek. Radyoya hem oyuncu hem yönetmen olacaksınız, o da yetmeyecek. Televizyonda ve sinemada oyuncu ve yönetmen olacaksınız. O da yetmeyecek bir de üstüne oyun yazacaksınız. Bu her babayiğidin harcı değildir. İşte o yiğit şimdi burada yatıyor. O, işten kazandığı paralarla bu ülkenin evlatları için okul açtı, binlerce insan yetiştirdi."

Sinema ve tiyatro sanatçısı Işıl Yücesoy da konuşmasında, "Can çok donanımlı, çok bilgili bir adamdı. Bu ülkeye çok layık olmuş, ömür boyu hatırlayacağımız bir kişi. Bunun yanında çok zarif, şık bir adamdı" dedi. (AÖ)