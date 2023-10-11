Can Dündar'ın 'Sabah gazetesi' başvurusuna AYM'den ret

Suriye’ye gönderilen silahlarla ilgili yaptığı MİT TIR’ları haberleri nedeniyle iktidarın ve yargının hedefi olan gazeteci Can Dündar, Sabah’ın “Villasını FETÖ aracılığıyla fahiş fiyata sattı” haberine karşı dava açtı.

Dündar, Sabah’ın söz konusu iddiasıyla sistematik bir biçimde yaptığı haberlerde mahkeme dosyasında bulunmayan iddialara yer verdiğini, başlıklarda yer verilen ifadelerle 'vatan haini' ilan edildiğini ve kişilik haklarının zedelendiği ifade etti.

Ancak İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dündar’ın kişilik haklarının zedelendiği iddiasıyla açtığı tazminat davasının reddine karar verdi. Dündar'ın karara karşı yaptığı itirazlar sonucu değiştirmedi ve hüküm kesinleşti.

Dündar, açtığı davadan sonuç alamaması üzerine şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, olayda şeref ve itibarın korunması hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Mahkeme, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

Sabah, 18-20-21-25-29 Şubat 2016 tarihlerinde sistematik olarak Can Dündar’ı hedef almış ve Dündar’ı Türkiye’nin terör örgütü ilan ettiği Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğunu iddia etmişti.

(HA)