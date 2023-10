"Can Atalay’ın tahliyesinin önündeki tek engel 13. Ağır Ceza Mahkemesi"

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında 25 Ekim’de verdiği “hak ihlali” kararı sonrası gözlerin çevrildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hâlâ kararını açıklamadı.

AYM, 26 Ekim’de "hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kısa kararı gönderdi.

Kararın ulaşmasının ardından mahkeme heyeti, 26 Ekim akşam saatlerine kadar dosyayı görüştü ancak karara bağlamadan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.

27 Ekim’de AYM’nin gerekçeli kararını da açıklamasının ardından mahkeme heyeti yeniden toplandı ancak yine karar açıklanmadı.

Hafta sonu tatilinin ardından heyetin bugün yeniden toplanması ve kararını açıklaması bekleniyordu fakat 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında beş gün boyunca 17-25 Aralık dosyasını görüşeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Ruken Tuncel/bianet

Avukat Taşçı: Mahkeme bir an evvel karar vermeli

AYM kararının üzerinden beş gün geçmesine rağmen kararın hâlâ açıklanmamasını bianet’e değerlendiren Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, mahkemenin AYM kararı üzerinde tartışması gereken bir husus olmadığını belirtti ve bir an evvel karar vermesi gerektiğini söyledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemiyle bugün yine görüştüklerini ve bilgi alamadıklarını belirten Taşçı, şunları söyledi:

“Mahkeme heyeti 17-25 Aralık dosyasının duruşması için beş gün ayırmış, beş gün boyunca o davaya devam edecekmiş. Büyük puntolarla bunu duruşma salonunun kapısına yazmışlar.

“Duruşmanın arasında Can Atalay dosyasına ilişkin karar vermesine engel bir durum yok. Perşembe ve cuma günü müzakere halinde olduklarını biliyoruz. Tartışacakları herhangi bir husus olmadığını da biliyoruz. Bir an evvel karar verilmesini bekliyoruz. Can Atalay başından beridir esirdi bu esaret AYM kararına rağmen devam ediyor. Bu esaret durumumun bir an önce sonlandırılması ve tahliye kararı verilmesini bekliyoruz.

“Can Atalay milletvekili olduğu 14 Mayıs itibarıyla kesinleşti, Meclis sicil kaydı yapıldı odası tahsis edildi, Meclis Başkanı da parlamentonun iradesinin Can Atalay'ın Meclis'e gelerek görevine başlaması yönünde olduğunu açıkça ifade etti, şu bunun önündeki tek engel artık 13. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme karar vermeyerek esareti sürdürüyor.”

