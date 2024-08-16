AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın Meclis kürsüsünde konuşma yapan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a saldırmasının ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Avukat Özgür Urfa, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bir grup eşkıya TBMM’yi çalışamaz hale getirdi”

Alpay Özalan’ın saldırısını “eşkıyalık” olarak nitelendiren Urfa, şunları kaydetti:

“Bugün yaşananların tek kelime ile izahı var, bunun adı eşkıyalıktır. Bir grup eşkıya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çalışamaz hale getirdi.”

Sözlerine Numan Kurtulmuş’un derhal Özalan’ın meclis idari amirini görevden almak zorunda olduğunu belirterek devam eden Urfa, “Alpay Özalan bir milletvekiline yumruk atmış, bir kadın milletvekilinin kaşını patlatmıştır. Can Atalay’ın değil, Alpay Özalan'ın cezaevine girmesi gerekiyor” dedi.

“Bir grup insan cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasal rejimini ortadan kaldırıyor”

Urfa, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir milletvekiline fiziki bir saldırıda bulunan kişi hakkında soruşturma açılıp tutuklanmak zorunda olduğunu hatırlatarak devam etti. Kurtulmuş ve Bozdağ’a özür dilemeleri ve kararı okuyup gerginliği bitirmeleri için şöyle çağrı yaptı:

“Alpay Özalan tutuklanmazsa Türkiye'de herkes herkese saldırabilir, bu cezasızlık kabul edilemez. Bu dökülen kanın sorumluluğu Numan Kurtulmuş'tadır, Bekir Bozdağ'dadır.”

Urfa, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi bir grup insan cebir, şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasal rejimini ortadan kaldırıyor. Şu an Meclis’te bir darbe yaşanıyor; yumruklarla, tekmelerle, iktidar partisinin mensupları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı darbe girişiminde bulunuyor. Türk Ceza Kanunu'nda 309. maddede anayasa ihlal suçu var, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı işlemez hale getirmenin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Bu suç hepimizin gözü önünde işleniyor."

“Mesele ‘Can Atalay meselesi’ olmaktan çıkmıştır”

Özgür Urfa, tartışmanın Türkiye'de anayasa tartışması olduğuna şöyle dikkat çekti:

"Mesele ‘Can Atalay’ meselesi olmaktan çıkmıştır. ‘Türkiye'de anayasa var mı, yok mu? Türkiye'de kanunlar uygulanacak mı, uygulanmayacak mı’, buna karar verecekler. Eğer uygulanmayacaksa hiç kimse uygulamayacak. Eğer bu ülkede kanunlar iktidar mensuplarına uygulanmıyorsa, yurttaşlara da uygulanmayacak. Bu ülkeyi kaosa sürükleyecekler, dikkatli olsunlar, sorumlu davransınlar ve gereğini yerine getirsinler. Anayasa Mahkemesi’nin kararının uygulanmamasının suç olduğunu AKP'liler de biliyor. Şimdi bunu uygulamayacakları için, bir suçu örtbas etmek için başka bir suç işlediler."

Özgür Urfa sözlerini bitirirken MHP'li vekillerin genel kurula katılmamasına da dikkat çekti. MHP'lilerin de başından beri Can Atalay'ın milletvekilliğine itiraz ettiğini belirten Urfa, genel kurula katılmamalarının sebebini şöyle yorumladı: "Bugün Can Atalay'ın AYM kararı orada okunmazsa AKP'li milletvekilleri suç işlemiş olacak ve ileride bir gün siyasi iklim değiştiğinde bu suçla ilgili bir yargılama yapıldığında MHP'liler kenara çekilip ‘Evet, bakın biz orada yoktuk’ deyip kendilerini sıyırmaya çalışacaklar.” (NK)