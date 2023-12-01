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Yayın Tarihi: 1 Aralık 2023 11:14
 ~ Son Güncelleme: 1 Aralık 2023 11:32
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Can Atalay’ın avukatları ikinci kez AYM’ye başvurdu

Can Atalay'ın avukatları Fikret İlkiz, Evren İşler, Deniz Özen ve Akçay Taşçı AYM’ye yaptıkları 15 maddelik başvuruda , Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararına “uymamasının” Anayasa Madde 148 ve 153’ün ihlali olduğunu ifade ettiler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/01/can-atalayin-avukatlari-ikinci-kez-aymye-basvurdu.jpg

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına uymamasının ardından yeniden AYM’ye başvurdu.

Avukatlar Fikret İlkiz, Evren İşler, Deniz Özen ve Akçay Taşçı AYM’ye yaptıkları başvuruda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararına “uymamasının” Anayasa Madde 148 ve 153’ün ihlali olduğunu ifade ettiler.

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Başvuruda, AYM’nin daha önce verdiği ihlal kararının uygulanmaması ve seçilmiş milletvekilinin serbest bırakılmayarak Meclis'te yemin etmesinin engellenmesi nedeniyle "yasama dokunulmazlığı" (Anayasa 83. Mad.), “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”(Anayasanın 67. Mad.), “adil yargılanma hakkı” ve “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kez ihlal edildiğinin tespiti ve bu ihlallerin ortadan kaldırılması talep edildi.

15 maddelik başvuruda AYM’nin 25 Ekim’de verdiği “infazın durdurulması kararının verilmesi ve Atalay’ın cezaevinden salıverilmesi için AYM kararının İnfaz Hakimliğine, bir örneğinin de TBMM Başkanlığına gönderilmesi istendi.

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(RT)

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