Can Atalay’dan yeni yıl mesajı: Umudu kaybetmeyin, mücadele sizdedir

Tutuklu siyasetçi ve avukat Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden yeni yıl mesajı gönderdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Davası'nda mahkum edildiği ceza nedeniyle 2.5 yıldır cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a ilişkin hükümetten savunma istemişti.

X’te yayınlanan mesajında Atalay, Hataylıların yeni yılı hâlâ enkazlar ve tamamlanmayan konut projeleri arasında karşılamak zorunda kaldığını belirtti. Depremin, yeterli önlemlerin alınmaması ve arama kurtarma çalışmalarının geç başlaması nedeniyle büyük bir felakete dönüştüğünü ifade eden Atalay, “Adalet istediniz, ancak manzara ortada. Yaklaşık 255 bin konut yapılmayı bekliyor, söz verilen bir yıl içinde teslim edilen konut sayısı ise yalnızca 33 bin” dedi.

Hatay’da verilen vaatlerin yalnızca %13’ünün hayata geçtiğini hatırlatan Atalay, hâlâ bazı enkazların bile kaldırılmadığını ancak mücbir sebep halinin sona erdirildiğini eleştirdi. Buna rağmen Hataylıların memleketlerinden umudu kesmediğini ve mücadeleye devam ettiğini ifade eden Atalay, “Umut sizdedir!” diyerek halkın dayanıklılığına ve azmine dikkat çekti.

Atalay, şöyle dedi:

"Değerli Hataylılar,

Yıkılmış, henüz ayağa kaldırılmayan şehrinizde yahut ait olduğunuz, sizin olan şehre, mahallenize dönebileceğiniz günü bekleyerek karşılıyorsunuz yeni yılı…

6 Şubat’ta alınması gereken önlemler alınmadığı, arama kurtarma faaliyeti günler sonra ulaştığı için deprem, benzeri az görülür bir felâkete dönüştü. “Adalet” istediniz, manzara ortada. Yaklaşık 255 bin konut yapılmayı bekliyor. “Bir yıl içinde tüm evler teslim edilecek” sözü verildi; yaklaşık 33 bini teslim edildi. Hatay’da bu sözün yalnızca %13 kadarı tutuldu.

Halâ kimi enkazların dahi kaldırılmadığı ama mücbir sebep halinin kaldırıldığı bir şehirde sebat ediyorsunuz; Yanı başınızdaki gelişmeler, tehlikeli belirsizlikler, kimi mecralarda kullanılan tehditkâr söylemlerden elbette tedirginsiniz; Ama şehrinizden, memleketinizden umudu kesmediniz, mücadele ediyorsunuz: Umut sizdedir! Böylesi zor günlerde yanınızda olmak, sizlerle birlikte sorunların üstesinden gelmek için omuz omuza durmak isterdim. Yeni yılı sizlerle birlikte olacağım günlerin özlemiyle karşılıyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

Ayrıca Can Atalay, emek ve demokrasi güçlerine de mesaj gönderdi.

Şöyle dedi:

“Her birimize ve hepimize olanı olduğu gibi tanımlayabileceğimiz bir feraset, yapılması gerekenleri sıralayacak ve öncelikleri belirleyebilecek bir cesaret, bu öncelikler doğrultusunda görünür gelecekle ilgili asgari/gerekli müştereklerde buluşacak bir dirayet, haklarımız ve özgürlüklerimizi adım adım, kazanım kazanım örecek bir siyaset diliyorum.”

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(EMK)