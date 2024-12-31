ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 11:40
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 11:47
2 dk Okuma

Can Atalay’dan yeni yıl mesajı: Umudu kaybetmeyin, mücadele sizdedir

“Bu zor günlerde Hataylıların yanında olmayı arzu ettiğini belirten Atalay, “Yeni yılı sizlerle birlikte geçireceğim günlerin özlemiyle karşılıyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görsel, bir meclis salonunda çekilmiş. Salondaki turuncu renkli koltukların arasında, bir milletvekili koltuğuna yerleştirilmiş büyük bir poster dikkat çekiyor. Posterde, Can Atalay’ın siyah-beyaz bir portresi bulunuyor ve posterin alt kısmında “Can Atalay” ismi yazılı. Poster, Türkiye İşçi Partisi'ni (TİP) temsil eden bir amblemle süslenmiş. Koltuğun önüne çiçekler yerleştirilmiş, bu da posterin özel bir anlam taşıdığını ve bir vefa ya da destek gösterisi niteliğinde olduğunu düşündürüyor. Arka planda bazı kişiler meclis salonunda sohbet ediyor. Görsel, sembolik bir dayanışma veya hatırlatma mesajını yansıtıyor.

Tutuklu siyasetçi ve avukat Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden yeni yıl mesajı gönderdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Davası'nda mahkum edildiği ceza nedeniyle 2.5 yıldır cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a ilişkin hükümetten savunma istemişti.

X’te yayınlanan mesajında Atalay, Hataylıların yeni yılı hâlâ enkazlar ve tamamlanmayan konut projeleri arasında karşılamak zorunda kaldığını belirtti. Depremin, yeterli önlemlerin alınmaması ve arama kurtarma çalışmalarının geç başlaması nedeniyle büyük bir felakete dönüştüğünü ifade eden Atalay, “Adalet istediniz, ancak manzara ortada. Yaklaşık 255 bin konut yapılmayı bekliyor, söz verilen bir yıl içinde teslim edilen konut sayısı ise yalnızca 33 bin” dedi.

Hatay’da verilen vaatlerin yalnızca %13’ünün hayata geçtiğini hatırlatan Atalay, hâlâ bazı enkazların bile kaldırılmadığını ancak mücbir sebep halinin sona erdirildiğini eleştirdi. Buna rağmen Hataylıların memleketlerinden umudu kesmediğini ve mücadeleye devam ettiğini ifade eden Atalay, “Umut sizdedir!” diyerek halkın dayanıklılığına ve azmine dikkat çekti.

Atalay, şöyle dedi:

"Değerli Hataylılar,

Yıkılmış, henüz ayağa kaldırılmayan şehrinizde yahut ait olduğunuz, sizin olan şehre, mahallenize dönebileceğiniz günü bekleyerek karşılıyorsunuz yeni yılı…

6 Şubat’ta alınması gereken önlemler alınmadığı, arama kurtarma faaliyeti günler sonra ulaştığı için deprem, benzeri az görülür bir felâkete dönüştü. “Adalet” istediniz, manzara ortada. Yaklaşık 255 bin konut yapılmayı bekliyor. “Bir yıl içinde tüm evler teslim edilecek” sözü verildi; yaklaşık 33 bini teslim edildi. Hatay’da bu sözün yalnızca %13 kadarı tutuldu.

Halâ kimi enkazların dahi kaldırılmadığı ama mücbir sebep halinin kaldırıldığı bir şehirde sebat ediyorsunuz; Yanı başınızdaki gelişmeler, tehlikeli belirsizlikler, kimi mecralarda kullanılan tehditkâr söylemlerden elbette tedirginsiniz; Ama şehrinizden, memleketinizden umudu kesmediniz, mücadele ediyorsunuz: Umut sizdedir! Böylesi zor günlerde yanınızda olmak, sizlerle birlikte sorunların üstesinden gelmek için omuz omuza durmak isterdim. Yeni yılı sizlerle birlikte olacağım günlerin özlemiyle karşılıyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

Ayrıca Can Atalay, emek ve demokrasi güçlerine de mesaj gönderdi.

Şöyle dedi:

“Her birimize ve hepimize olanı olduğu gibi tanımlayabileceğimiz bir feraset, yapılması gerekenleri sıralayacak ve öncelikleri belirleyebilecek bir cesaret, bu öncelikler doğrultusunda görünür gelecekle ilgili asgari/gerekli müştereklerde buluşacak bir dirayet, haklarımız ve özgürlüklerimizi adım adım, kazanım kazanım örecek bir siyaset diliyorum.”

Şık, Atalay'ın mektubunu okudu: Hapishanede unutturmak istiyorsunuz
Şık, Atalay'ın mektubunu okudu: Hapishanede unutturmak istiyorsunuz
18 Aralık 2024
Mahkemeden Can Atalay göndermeli 'ifade özgürlüğü' kararı
Mahkemeden Can Atalay göndermeli 'ifade özgürlüğü' kararı
11 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
can atalay Can Atalay eylemleri Can Atalay hakkında yargıtay kararı Can Atalay'ın tutukluluğu yeni yıl
ilgili haberler
Doğan: Can Atalay'ın özlük hakları iade edilmeli
21 Ağustos 2024
/haber/dogan-can-atalay-in-ozluk-haklari-iade-edilmeli-298843
TBB'den Meclis'e Can Atalay başvurusu
14 Ağustos 2024
/haber/tbb-den-meclis-e-can-atalay-basvurusu-298571
Meclis Can Atalay için toplanıyor
12 Ağustos 2024
/haber/meclis-can-atalay-icin-toplaniyor-298483
Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı: Tekrar milletvekili olabilmesi için hiçbir engel yok
9 Ağustos 2024
/haber/bulent-arinctan-can-atalay-cagrisi-tekrar-milletvekili-olabilmesi-icin-hicbir-engel-yok-298436
CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı
3 Eylül 2024
/haber/chp-ikinci-can-atalay-basvurusunu-yapti-299278
CHP, Can Atalay için araştırma komisyonu kurulmasını talep edecek
12 Eylül 2024
/haber/chp-can-atalay-icin-arastirma-komisyonu-kurulmasini-talep-edecek-299624
AİHM Türkiye’den “Can Atalay” savunması istedi
16 Eylül 2024
/haber/aihm-turkiyeden-can-atalay-savunmasi-istedi-299744
Can Atalay'dan Kurtulmuş'a dilekçe: Özlük haklarımı iade edin
7 Ağustos 2024
/haber/can-atalay-dan-kurtulmus-a-dilekce-ozluk-haklarimi-iade-edin-298340
Muhalefet partileri TBMM’yi Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırdı
9 Ağustos 2024
/haber/muhalefet-partileri-tbmmyi-can-atalay-icin-olaganustu-toplantiya-cagirdi-298427
AKP’den CHP'ye 'Can Atalay' telefonu
8 Ağustos 2024
/haber/akpden-chp-ye-can-atalay-telefonu-298365
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Doğan: Can Atalay'ın özlük hakları iade edilmeli
21 Ağustos 2024
/haber/dogan-can-atalay-in-ozluk-haklari-iade-edilmeli-298843
TBB'den Meclis'e Can Atalay başvurusu
14 Ağustos 2024
/haber/tbb-den-meclis-e-can-atalay-basvurusu-298571
Meclis Can Atalay için toplanıyor
12 Ağustos 2024
/haber/meclis-can-atalay-icin-toplaniyor-298483
Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı: Tekrar milletvekili olabilmesi için hiçbir engel yok
9 Ağustos 2024
/haber/bulent-arinctan-can-atalay-cagrisi-tekrar-milletvekili-olabilmesi-icin-hicbir-engel-yok-298436
CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı
3 Eylül 2024
/haber/chp-ikinci-can-atalay-basvurusunu-yapti-299278
CHP, Can Atalay için araştırma komisyonu kurulmasını talep edecek
12 Eylül 2024
/haber/chp-can-atalay-icin-arastirma-komisyonu-kurulmasini-talep-edecek-299624
AİHM Türkiye’den “Can Atalay” savunması istedi
16 Eylül 2024
/haber/aihm-turkiyeden-can-atalay-savunmasi-istedi-299744
Can Atalay'dan Kurtulmuş'a dilekçe: Özlük haklarımı iade edin
7 Ağustos 2024
/haber/can-atalay-dan-kurtulmus-a-dilekce-ozluk-haklarimi-iade-edin-298340
Muhalefet partileri TBMM’yi Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırdı
9 Ağustos 2024
/haber/muhalefet-partileri-tbmmyi-can-atalay-icin-olaganustu-toplantiya-cagirdi-298427
AKP’den CHP'ye 'Can Atalay' telefonu
8 Ağustos 2024
/haber/akpden-chp-ye-can-atalay-telefonu-298365
Sayfa Başına Git