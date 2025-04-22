Can Atalay’dan Numan Kurtulmuş'a: Yapmanız gereken adımı TBMM Kütüğü’ne kaydetmenizdir

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’dan bir açıklama geldi.

Atalay, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda okunmasıyla ilgili tartışmaya değindi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a eski sözlerini hatırlatarak “Anayasa’ya uyun, beni Meclis kütüğüne kaydedin” çağrısı yaptı.

Sözlerine AYM kararlarının bağlayıcılığının açık olduğunu belirterek başlayan Atalay, TBMM’nin Anayasa’nın askıya alınması haline ısrarla ortak edildiğini kaydederek başladı.

"Sorumluluk, Meclis Başkanı’nın omuzlarındadır"

“Hiç dikiş tutmayacak yalanlara ‘hukuk’ denmeye çalışıldığını" söyleyen Atalay, hem AYM’nin hakkında verdiği kararları hatırlattı hem de atıf yaptı. “AYM kararında geçen tabir ile ‘hukuk aleminde karşılığı olmayan kararlarla fiilen cezaevinde tutulduğum’ defalarca kez tescillenmiştir” dedi. Ortada bir hukuki tartışma olmadığını belirten Atalay şunları ekledi:

“Anayasa’nın bağlayıcı hükümleri ve Anayasa Mahkemesi’nin kararları açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını ve haysiyetini koruma ve Anayasal düzene uyma sorumluğu, Meclis Başkanı’nın omuzlarındadır.

Kendisine önerim, daha önce kamuoyuna açık şekilde beyan ettiği ‘Meclisin tavrı nettir, Can Atalay’ın meclis kütüğüne kaydı yapılmış, komisyonlara dahi seçilmiştir.’ şeklindeki beyanlarını hatırlaması ve bu ‘net tavrın’ gereğini yerine getirmesidir.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a seçilmiş bir milletvekili olarak çağrımdır:

AYM hükmü okunmuş, tutanaklara geçmiştir. Diğer kurumların, ilk derece mahkemesinin, adli yargının Anayasal yükümlülükleri ve yapması gerekenler sonraki konulardır. Tahliye ve yeniden yargılama süreçleri elbette ki devam edecektir.

Ancak, sizin Meclis’in haklarını savunma göreviniz gereği doğrudan, hemen, yarın yapmanız gereken adımı TBMM Kütüğü’ne kaydetmenizdir. Konuyu, Meclis’in yapması gerekeni bir yana bırakarak, ‘Can Atalay’ın Tahliyesi’ tartışmasına dönüştürmek görevden kaçınmaktır. Bugünün konusu Anayasaya dönüş yolunda bir adım atılması, TBMM’nin Anayasa’ya ve Anayasal düzeni askıya almaya yönelik tutumunu terk etmesi ve TBMM Kütüğü’ne kaydımın gerçekleştirilmesidir.

TBMM Başkanı’nın görevi, sorumluluğu ve Anayasal yükümlülüğü budur.”

Genel Kurul'da okunan Atalay kararı tutanaklara geçmedi

(HA)