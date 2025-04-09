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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 08:21
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 08:26
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Can Atalay: Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın

Atalay, cezaevinden ilettiği mesajında tutuklu öğrencilerin içinde bulunduğu koşulların, eğitim haklarının fiilen ellerinden alınmasına yol açtığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Can Atalay: Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın

Gezi Davası'nda mahkum edildiği ceza nedeniyle yıldır cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden tutuklu öğrenciler için kamuoyuna ve yetkililere acil tahliye çağrısı yaptı. 

Atalay, “Hiç tutuklanmaması gereken bu öğrencilerin sadece eğitim hakları değil, gelecekleri de ağır tehdit altında. Bu tehdit derhal sona erdirilmeli” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Davası'nda mahkum edildiği ceza nedeniyle cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'a ilişkin hükümetten savunma istemişti. 

Atalay’ın X hesabından şu mesaj paylaşıldı: “Hiç tutuklanmaması gereken bu öğrencilerin sadece eğitim hakları değil, gelecekleri de ağır tehdit altında. Bu tehdit derhal sona erdirilmeli”

“Eğitim hakkı, tutukluluğun gölgesinde gerçekleşemez”

Atalay, cezaevinden ilettiği mesajında tutuklu öğrencilerin içinde bulunduğu koşulların, eğitim haklarının fiilen ellerinden alınmasına yol açtığını vurguladı. “Cezaevinde sağlanan göstermelik olanaklar, eğitim için gerekli şartların yanına bile yaklaşamaz. Sınavlara hazırlık ve eğitime devam, yalnızca özgürlük koşullarında mümkündür” dedi.

“Hiç yargılanmamaları gerekirdi”

Milletvekili Atalay, söz konusu öğrencilerin tutukluluğunun hem hukuki hem de vicdani zeminde hiçbir şekilde meşru olmadığını belirtti. “Bir cezaya hükmedilemeyeceğinden eminim. Ancak çok açık biçimde yatarı olmayan bir suçlama ile yargılanıyorlar. Yargılama süreci tutuksuz sürdürülebilir. Bu öğrenciler hiçbir koşulda özgürlüklerinden mahrum bırakılmamalıydı” ifadelerini kullandı.

“Bu günler, onların geleceğini belirleyecek”

Açıklamasında, tutuklulukta geçirilen her günün gençlerin hayatında derin etkiler bırakacağına dikkat çeken Atalay, şunları söyledi:

“Konumuz sadece bir dava dosyası değil. Konumuz, genç insanların yaşamı ve yarınlarıdır. Bugün cezaevinde geçirdikleri her gün, geleceklerini şekillendiren bir kayıptır. Bu nedenle başka hiçbir değerlendirme bu çağrının önüne geçemez.”

Atalay son olarak, “Tutuklu öğrenciler acilen tahliye edilmeli” diye seslendi.

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(EMK)

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/haber/tutuklu-ogrencilerle-dayanisma-agi-kuruldu-168924
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/haber/tutuklu-ogrenciler-icin-temsili-acilis-dersi-150515
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