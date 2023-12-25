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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 15:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2023 15:51
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Can Atalay: Türkiye’nin tek gündemi, yoksulluğun istismarıdır

AYM'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulan Can Atalay, cezaevinden Hatay halkına seslendi: "Türkiye’nin tek gündemi, yoksulluğun istismarıdır... O genel bütçede deprem bölgesi yok, Hatay yok."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, ailesiyle telefonda görüştü.

TİP, Atalay'ın ailesi ile konuşmasının video kaydını yayınladı.

TİP'in sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Atalay, Hatay halkına seslendi. 

Annesi Şükran Atalay'ın "Meclis'te olabilseydin, Türkiye halklarına ve Hatay halkına ne söylemek isterdin?" sorusunu Atalay, "Son nefesine kadar Filistin halkının derdini dillendirme iradesini gösteren Hasan Bitmez'in hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” diye yanıt verdi.

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Atalay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tek gündem yatağa aç giren çocuklardır"

Biraz önce buraya gelmeden Türk-İş logosu önünde bir işçinin, Türk-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na temsilci olarak gönderdiği bir işçinin konuşmasını dinledim. Sadece benim değil, dinleyen herkesin ciğeri dağlanmıştır. Diyor ki o işçi kardeş, 'Çocuğum benden öğretmenler günü için yapılacak faaliyete katkı payı olmak üzere 10 lira istedi veremedim, 10 lirayı borç almaya gittim.' Türkiye’nin başka gündemi yoktur, Türkiye’nin tek gündemi budur.

Türkiye’nin tek gündemi, yoksulluğun istismarıdır. Türkiye’nin tek gündemi gelirde adaletsizliktir, gelirde eşitsizliktir, vergide adaletsizliktir, vergide eşitsizliktir. Türkiye’nin tek gündemi, öğün atlamak zorunda kalan çocuklardır, yatağa aç giren çocuklardır.

"Genel bütçede deprem bölgesi yok"

Türkiye’nin tek gündemi kamu hizmeti kötü ifa ediliyor diye ya da piyasa koşullarına teslim ediliyor, falanca tarikata teslim ediliyor diye göz göre göre ölüme gönderilen insanlardır. Türkiye’nin gündemi budur. Şimdi derdimiz büyük ama madem Hataylılara bir şey söylemek gerekir, şunu söylemek isterim: O genel bütçede deprem bölgesi yok, genel bütçede Hatay yok.

Esas olması gereken şey yok bu genel bütçede. Bu genel bütçeyle çözülmesi gereken, konuşulması gereken şeylerin hiçbirisi yok. Hatay’ı gün gün takip etmeye çalışıyorum. Hatay’da çözülmesi gereken sorunlar çözülmedi. Altyapı çöktü, buna ilişkin alınması gereken tedbirler neredeyse 11 ay olacak alınmadı hala.

"Elektriği kesilen yurttaşlar ısınamıyorlar"

Hatay’da enkaz kaldırmaya ilişkin, atık yönetmeliğine ilişkin sorunlar çözülmedi, giderek derinleşiyor. Üstelik Hatay’da öyle bir altyapı sorunu, öyle bir sıkıntı yaşanıyor ki; havalar soğudu, sürekli elektirler kesiliyor. Elektriği kesilen yurttaşlar ısınamıyorlar, herhangi bir faaliyet sürdüremiyorlar. 

Şunu konuşmak durumundayız, depremden bu yana son 10 aydır 4 kere İskenderun çok ciddi taşkın ve sel yaşadı. Geçtiğimiz 10 ay içerisinde buna ilişkin ne tedbir alındı bunu konuşmak zorundayız. Enkaz kaldırmasına, atık yönetmeliğine ilişkin bunca zamandır alınamayan tedbirleri konuşmak zorundayız.

Can Atalay
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(RT)

can atalay AYM hatay
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