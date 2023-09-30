Can Atalay'ın ailesi de Özgürlük Yürüyüşü'ne katılacak

Türkiye İşçi Partsi (TİP), yarın (1 Ekim) Hatay'dan Ankara'ya Can Atalay'ın özgürlüğünü savunmak için yürüyüş başlatıyor.

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Yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri de katılacak. Baba Mustafa Atalay ve amca Abdurrahman Atalay yürüyüş öncesi Artı Gerçek'e konuştu.

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Artı Gerçek'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre Şerafettin Can Atalay, 27 Ocak 1971’de Amasya’da evinin önünde suikast sonucu öldürülen TİP Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay'ın adını taşıyor ve mücadelesini sürdürüyor. Mustafa ve Abdurrahman Atalay, aile olarak demokrasi ve hukuk mücadelesinde asla yılgınlığa düşmeyeceklerini söyledi.

Gezi Davası'nın hukuksuz bir şekilde yürütüldüğü belirten Atalay Ailesi, bu davayla toplumun sindirilmek istendiğini söyledi.

Yargının siyasallaştığını belirten baba Mustafa Atalay, şöyle dedi:

"Dava başladığından beri aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyoruz. Siyaset yargının üzerinden elini çeksin, talimatlar vermeye çalışmasın. Siyasetçiler çıkıp 'yargı bağımsızdır' diye beylik laflar etmesin. Yargının siyasallaştığını, yargının siyasi baskı altında karar verdiğini herkes biliyor."

“Tiyatro oynanıyor”

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın başvurusunu 5 Ekim'de görüşeceğini hatırlatan Atalay, şöyle dedi:

"Tam bir tiyatro oynanıyor. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay’ın durumunu 5 Ekim’de görüşeceğini belirtiyor, hemen palas pandıras Yargıtay hüküm açıklıyor. Bu bariz bir şekilde siyasilerin yargıya müdahalesidir."

"Bütün yargıçlar, hele de Yargıtay 3. Dairesi’ndeki yargıçlar aynaya bakınca kendileriyle barışıklar mı? Bir müddet sonra çocuklarının, torunlarının yüzlerine nasıl bakacaklar? Bu olaylar konuşulduğu, çocukları bir soru sordukları zaman nasıl cevap verecekler? Gelecekte çocuklar da hayat da bu hakimlerin kararlarını sorgular.”

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Atalay'dan çağrı

Mustafa Atalay, yarınki yürüyüş öncesi kamuoyuna şu çağrıyı yaptı:

"Hatay’dan Ankara’ya başlattığımız yürüyüşe; ama, fakat demeden bütün yurttaşları, yürüyüş güzergahındaki halkımızı, bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum. Gezi’de milyonlar vardı, çağrım bu milyonlaradır. Demokratik haklarımızı kullanmazsak çember daralıyor, yürüdüğümüz yol çıkmaza gidiyor."

"Yan yola atmak istiyorlar bizi. Yan yola gitmeyeceğiz, hakkımız olan demokrasi mücadelemizi yapacağız. Kararlıyız, inançlıyız. Şunu söylüyorum, yürürlükte olan kanunları uygulasınlar."

"Gezi eylemlerine katılan 80 ildeki duyarları vatandaşlarıma, kardeşlerime sesleniyorum; sosyal medya ile demokrasi mücadelesi olmaz. Salonlarda, açık alanlarda, demokratik, anayasal haklarımızı kullanalım.”

(EMK)