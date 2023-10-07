Can Atalay için 'Özgürlük Yürüyüşü' 7’nci gününde

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP), tutuklu Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi talebiyle 1 Ekim'de Hatay’dan Ankara’ya başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü", yedinci gününde sürüyor.

MA'nın haberine göre yürüyüşün Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'nden başlayan bugünkü ayağına Sosyalist Meclisleri Federasyonu (SMF) Dönem Sözcüsü Barış Kayaoğlu ve Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katılarak destek verdi.

Ayrıca, CHP Genel Başkan Aday Adayı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile beraberindeki heyet de yürüyüşe katıldı.

Özgürlük, ekmek, insanca yaşama talebi

Yürüyüş öncesi kısa bir açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Yol boyu gördüğümüz durum şudur. Halk büyük bir ekmek davasına girmiş durumda. Yurttaşlarımız çalışmak istiyor, üretmek istiyor ve insanca yaşamak istiyor. Ama çalıştıklarında bunun karşılığını aramıyorlar. Üretmelerinin önüne engeller ve bunu ifade ettiklerinde de polis copuyla, gazıyla, terörist muamelesiyle karşı karşıya bırakılıyorlar. Bunun için özgürlük istiyorlar" dedi.

"Gördüğümüz tablo şudur. Yolda yurttaşlar şunu söylüyor" diyen Baş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyorlar ki AKP'de tanıdığı olan iş bulabiliyor. Ankara'da tanıdığı olanın işi çözülebiliyor. Biz artık bu düzenden, bu yaklaşımdan bir an önce kurtulmak istiyoruz diyorlar."

Açıklama sonrası başlanan yürüyüşün bugünkü ayağı, Ceyhan ilçesinde tamamlanacak.

(NT)