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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2024 08:23
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2024 08:25
2 dk Okuma

Can Atalay: Görevimi yapmaya çalışmaktan geri durmayacağım

Atalay, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından “Seçilmiş Hatay Milletvekili” imzasıyla açıklama yaptı: “Türkiye, bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep beraber göreceğiz…”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Can Atalay: Görevimi yapmaya çalışmaktan geri durmayacağım
Fotoğraf: Can Atalay'ın X hesabından

Milletvekilliği düşürülen Can Atalay, “Seçilmiş Hatay Milletvekili” sıfatıyla açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, “Ülkeme, Hatay halkına, yıkılmış bir kentin ortasında oy kullanan insanlara karşı borçluyum. Zor koşullarda olsa da olanaklarımız çok sınırlı olsa da başta Hatay ve deprem bölgesi olmak üzere; halkımızın, emeği ile geçinen yurttaşlarımızın meramına tercüman olmaya çalışacağım” dedi.

Atalay’ın açıklaması şöyle:

“Yurttaşlar,

Bu da oldu, bunu da yaptılar.

Anayasa’nın açık; hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın seçilmiş Hatay milletvekilinin milletvekilliğini “düşürdüler”.

Hukuk tanımazlığın, kuralsızlaşmanın bu boyutlara gelmesine yine de şaşırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu suça ortak edilebilmesine onun adına üzülüyorum. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum.

Türkiye, bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep beraber göreceğiz…

Peki onlar “bitti” dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım?

Asla!

Ülkeme, Hatay halkına, yıkılmış bir kentin ortasında oy kullanan insanlara karşı borçluyum. Zor koşullarda olsa da olanaklarımız çok sınırlı olsa da başta Hatay ve deprem bölgesi olmak üzere; halkımızın, emeği ile geçinen yurttaşlarımızın meramına tercüman olmaya çalışacağım.

Eksik ve gediklerimin sorumlusu özgürlüğümü engelleyenlerdir. Başta Hataylılar olmak üzere tüm yurttaşlarımın durumu açıklıkla gördüğüne inanıyorum.

Tam bir hafta sonra 6 Şubat. Yarından itibaren ana gündemimiz budur.

Uygulamaya bulaşmak istemeyenler, kendini dışında tutmak isteyenler varmış… Uygulamayı bir arayış olarak takdim edenler varmış… Milletvekillerinin haklarını korumaktan birinci dereceden sorumlu olan TBMM Başkanı yurt dışına gitmiş…

Başka biçimde takdim etseler de başka yere baksalar da başka yere gitse de, imzaları olmasa da tarihe Anayasa’nın askıya alınmasına ortak olanlar olarak geçecek.

Saygılarımla yurttaşlarıma duyururum…

Şerafettin Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili”

(AS)

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