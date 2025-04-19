Can Atalay: Diren Sırrı Abi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için cezaevinden mesaj gönderdi.
Sırrı Süreyya Önder kimdir?
Atalay’ın Önder’i “barış emekçisi” olarak tanımladığı ve acil şifa dileyerek Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mesaj şöyle:
“Gezi Parkı’nı savunduğumuz ilk gün seninle birlikte müdahalemizin videosu yeniden paylaşılıyor. Senin bizlere moral ve güç veren büyük emeğini hatırladım, birlikte olduğumuz için de gurur duydum.
"Benim için -her şeyin ötesinde- o nefis Beynelminel’in yaratıcısı; en sevdiğin tanım ile ‘barış emekçisi’ Sırrı abisin. Sana acil şifalar dilerim. Daha, yıllardır ertelediğimiz o sohbeti mutlaka yapacağız. Barış üzerine, mücadele üzerine, siyaseti ciddiyetle ama gülerek yapmak üzerine konuşacağız.
"Milyonlarca yurttaş; kızın, torunun gibi emeğinin mahsulünde, şiddetsiz siyaset günlerinde baş köşede olmanı istiyor. Hep çocuklar baba sözü dinleyecek değil ya gel sen de bu sefer kızının sözünü dinle: Diren Sırrı abi!”
Diren Sırrı Süreyya.Şükran-Mustafa pic.twitter.com/txLq0swUXo— Mustafa Atalay (@atalay_my) April 18, 2025
• Avukat Şerafettin Can Atalay, Gezi Davası kapsamında 25 Nisan 2022'de tutuklandı ve 18 yıl hapis cezası aldı. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde TİP'in Hatay Milletvekili seçildi. Hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, tahliye edilmedi. (TY)