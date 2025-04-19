Can Atalay: Diren Sırrı Abi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için cezaevinden mesaj gönderdi.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan milletvekilinin beş gün uyutulacağı açıklandı. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Atalay’ın Önder’i “barış emekçisi” olarak tanımladığı ve acil şifa dileyerek Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mesaj şöyle:

“Gezi Parkı’nı savunduğumuz ilk gün seninle birlikte müdahalemizin videosu yeniden paylaşılıyor. Senin bizlere moral ve güç veren büyük emeğini hatırladım, birlikte olduğumuz için de gurur duydum.

"Benim için -her şeyin ötesinde- o nefis Beynelminel’in yaratıcısı; en sevdiğin tanım ile ‘barış emekçisi’ Sırrı abisin. Sana acil şifalar dilerim. Daha, yıllardır ertelediğimiz o sohbeti mutlaka yapacağız. Barış üzerine, mücadele üzerine, siyaseti ciddiyetle ama gülerek yapmak üzerine konuşacağız.

"Milyonlarca yurttaş; kızın, torunun gibi emeğinin mahsulünde, şiddetsiz siyaset günlerinde baş köşede olmanı istiyor. Hep çocuklar baba sözü dinleyecek değil ya gel sen de bu sefer kızının sözünü dinle: Diren Sırrı abi!”

• Avukat Şerafettin Can Atalay, Gezi Davası kapsamında 25 Nisan 2022'de tutuklandı ve 18 yıl hapis cezası aldı. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde TİP'in Hatay Milletvekili seçildi. Hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, tahliye edilmedi. (TY)