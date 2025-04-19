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Yayın Tarihi: 19 Nisan 2025 14:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2025 14:37
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Can Atalay: Diren Sırrı Abi

“Hep çocuklar baba sözü dinleyecek değil ya gel sen de bu sefer kızının sözünü dinle: Diren Sırrı abi!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Can Atalay: Diren Sırrı Abi
Fotoğraf: TİP Basın

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için cezaevinden mesaj gönderdi.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan milletvekilinin beş gün uyutulacağı açıklandı. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor. 
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Atalay’ın Önder’i “barış emekçisi” olarak tanımladığı ve acil şifa dileyerek Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mesaj şöyle:

Gezi Parkı’nı savunduğumuz ilk gün seninle birlikte müdahalemizin videosu yeniden paylaşılıyor. Senin bizlere moral ve güç veren büyük emeğini hatırladım, birlikte olduğumuz için de gurur duydum. 

"Benim için -her şeyin ötesinde- o nefis Beynelminel’in yaratıcısı; en sevdiğin tanım ile ‘barış emekçisi’ Sırrı abisin. Sana acil şifalar dilerim. Daha, yıllardır ertelediğimiz o sohbeti mutlaka yapacağız. Barış üzerine, mücadele üzerine, siyaseti ciddiyetle ama gülerek yapmak üzerine konuşacağız.

"Milyonlarca yurttaş; kızın, torunun gibi emeğinin mahsulünde, şiddetsiz siyaset günlerinde baş köşede olmanı istiyor. Hep çocuklar baba sözü dinleyecek değil ya gel sen de bu sefer kızının sözünü dinle: Diren Sırrı abi!” 

• Avukat Şerafettin Can Atalay, Gezi Davası kapsamında 25 Nisan 2022'de tutuklandı ve 18 yıl hapis cezası aldı. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde TİP'in Hatay Milletvekili seçildi. Hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, tahliye edilmedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
can atalay Sırrı Süreyya Önder tip hatay milletvekili dem parti
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