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Yayın Tarihi: 19 Nisan 2025 14:14
 ~ Son Güncelleme: 19 Nisan 2025 14:59
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Can Atalay'dan Selçuk Kozağaçlı'ya mektup

Silivri Cezaevi'nde bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay, serbest bırakılmasından sonra yeniden cezaevine konulan Selçuk Kozağaçlı'ya mektup yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Can Atalay'dan Selçuk Kozağaçlı'ya mektup

Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmesinin ardından koşullu salıverilme hakkı iptal edilerek cezaevine konulan ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya Can Atalay bir mektup ile seslendi. 

Can Atalay adına sosyal medyadan yapılan paylaşımda: 

Merhaba Selçuk; 25 Nisan 2022’de Çağlayan’dan Silivri’ye getirildiğimizde ta ötelerden bir ses geliyordu: “Hoşgeldiniz!”. Selçuk Kozağaçlı tecrübeli bir hapishaneci olarak bizlere sesleniyordu. Tahliyesi üzerine “hoşça kal Selçuk, yine omuz omuza avukatlık yapacağımız günlerde görüşmek üzere” diye seslenmek üzereyken yeniden Silivri 9 No’uya getirildiğini öğrendim. Fark etmez, özgür günler için burada da omuz omuzayız! Türkiye’nin her alanda yaşadığı bu garabet durumu aşacağız. Bu “kişiye” göre hukuku, tam adıyla hukuksuzluğu, keyfiliği aşacağız. Enseyi karartmayacağız. Yine omuz omuza hak savunuculuğu avukatlığı yapacağımız günlerde birlikte olacağız.

 Can Atalay Seçilmiş Hatay Milletvekili Marmara (Silivri) Cezaevi, 9-A47 

denildi.

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