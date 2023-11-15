Can Atalay'dan mesaj: Mesele Cumhuriyetin varlık sorununa dönüştü

Gezi Parkı Davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Hataylılara mesaj gönderdi.

Atalay, "Hatay’da yaşanan kayıpların hesabını sormak, suya dahi erişemeyen sizlerin sesi olmak, kayıpları içerisinde yokluğa itilen bir kentin mücadelesini büyütmek için aranızda olmayı çok istiyorum" dedi.

Atalay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Hataylılar, Türkiye İşçi Partisi’nin kıymetli üyeleri, değerli konuklar, sosyalizm için omuz omuza mücadele verdiğimiz tüm yoldaşlar, hepinizi en samimi duygularımla kucaklıyorum. TİP Hatay İl Örgütü’nün ve Hataylıların üzerimde emeği büyüktür.

Depremler sonrası Hatay’da yaşanan büyük yıkımlar ve kayıpların içerisinde, bana sahip çıkan sizlere karşı, sorumluluğumu yerine getirememenin mahcubiyetini yaşıyorum. Hatay’a ses olmak, Hatay için canla başla çalışabilmek isterdim. Fakat Hatay’daki büyük yıkımın sebebi olanlar, deprem sonrası yaşanan sorunların failleri, sizlerle buluşmamı engelliyor.

Mesele bugün Can Atalay’ı aşmış, Cumhuriyetimizin varlık sorununa dönüşmüştür. Bütün bu süreçte altında en fazla ezildiğim bana sahip çıkan Hataylıların sesi olamamak, Hatay için canla başla çalışamamak.

Hatay’da yaşanan kayıpların hesabını sormak, suya dahi erişemeyen sizlerin sesi olmak, kayıpları içerisinde yokluğa itilen bir kentin mücadelesini büyütmek için aranızda olmayı çok istiyorum. Hatay’ın kavgasını veren siz yoldaşlarımla omuz omuza verebilme ümidiyle selamlıyorum.

Türkiye İşçi Partisi Hatay İl Örgütüne, tüm yoldaşlarıma verdikleri mücadele için teşekkür ederim. Kongremizin Hatay davası ve sosyalizm mücadelesi için yararlı olacağına inanıyorum. Hataylıların sesi olan Hatay İl Örgütümüz, önümüzdeki yerel seçimlerde de bir başarının mimarı olacaktır.

Kısa zamanda omuz omuza vermek dileğiyle… Selam olsun sosyalizmin aydınlık geleceğine! Baki ilk selam!"